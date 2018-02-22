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Renault назвала самые продаваемые версии внедорожников

  • 22 февраля 2018, 10:40
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Выгода 6000 рублей при покупке, специальный кредит под 11,5% в белорусских рублях, программа трейд-ин — все это объясняет высокую популярность внедорожников Renault сегодня. Ниже вы можете ознакомится с самыми популярными версиями.

Renault Stepway Limited

У Renault Stepway самой востребованной оказалась спецверсия Limited, которая предоставляет особое дизайнерское решение и оптимальный пакет оснащения:

  • Система дистанционного запуска двигателя Renault START 
  • Круиз-контроль 
  • Обогрев лобового стекла и сидений 
  • Аудиосистема MP3/USB/AUX/Bluetooth 
  • Полуавтоматический кондиционер 
  • Парктроник 
  • Диски R16 Flex Wheel особого дизайна 
  • Особая цветовая схема Limited


Renault Duster Luxe 2.0 4X4

Среди всех исполнений Renault Duster в эти зимние дни наибольшие продажи имеет топ-версия Luxe с полным приводом, наиболее мощным мотором 2.0 145 л.с. и внушительным списком оборудования, обеспечивающим максимальный комфорт:

  • Система полного привода All Mode 4×4 
  • Система дистанционного запуска двигателя Renault START 
  • Система ESP 
  • Функция помощи при трогании в гору HSA 
  • Светодиодные задние фонари LED 
  • Круиз-контроль 
  • Обогрев лобового стекла и сидений 
  • Кожаная обивка салона 
  • Мультимедийная система Media NAV с навигацией и экраном диагональю 18 см 
  • Полуавтоматический кондиционер 
  • Камера заднего вида 
  • Парктроник 
  • Усиленная тонировка задних окон 
  • Литые диски R16


Renault Kaptur Extreme

Бестселлером линейки Renault Kaptur стала спецверсия Extreme, во многом благодаря своему новому высокотехнологичному оборудованию. В стандартное оснащение Kaptur Extreme входят:

  • 8-диапазонная автоматическая коробка передач X-Tronic CVT 
  • Система ESP 
  • Функция помощи при трогании в гору HSA 
  • Полностью светодиодные фары FULL LED Pure Vision 
  • Динамические указатели поворотов с бегущей световой полосой 
  • Светодиодные ходовые огни LED C-Shape 
  • Светодиодные задние фонари LED с 3D-эффектом 
  • Климат-контроль 
  • Круиз-контроль 
  • Обогрев лобового стекла и сидений 
  • Специальная кожаная обивка с перфорированными вставками 
  • Система бесключевого доступа «свободные руки» 
  • Система дистанционного запуска двигателя Renault START 
  • Мультимедийная система Media NAV с навигацией и экраном диагональю 18 см 
  • Камера заднего вида 
  • Парктроник 
  • Усиленная тонировка задних окон 
  • Литые диски R17 особого дизайна 
  • Особая цветовая схема 
  • Специальные логотипы Extreme


Renault Koleos Business

У флагманского кроссовера Renault Koleos наибольшей популярностью пользуется исполнение Business, в стандартное оснащение которого входят:

  • Интеллектуальная система полного привода All Mode 4×4-i 
  • 7-диапазонная автоматическая коробка передач X-Tronic CVT 
  • Система ESP 
  • Функция помощи при трогании в гору HSA 
  • Светодиодные ходовые огни LED C-Shape 
  • Светодиодные задние фонари LED Edge Light 
  • 2-зонный климат-контроль 
  • Круиз-контроль 
  • Автоматический стояночный тормоз 
  • Обогрев лобового стекла, руля и сидений 
  • Комбинированная обивка сидений велюр+кожа 
  • Система бесключевого доступа «свободные руки» 
  • Система дистанционного запуска двигателя Renault START 
  • Функция голосового управления 
  • Цифровой TFT-дисплей панели приборов 
  • Мультимедийная система R-Link-2 с навигацией и сенсорным экраном диагональю 18 см 
  • Камера заднего вида с динамической траекторией 
  • Передние и задние датчики контроля парковки 
  • Оптическое отображение зон парковки вокруг автомобиля 
  • Усиленная тонировка задних окон 
  • Литые диски R18


Специальный кредит 11,5% в белорусских рублях

В рамках акции в салонах Renault действует специальный кредит под 11,5% в белорусских рублях, имеющий комфортные ежемесячные платежи, которые в два раза ниже, чем в стандартных кредитных предложениях. Оформление производится прямо в салоне в течение 30 минут.

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г. Гомель, пр-т Космонавтов, 116, т. (+375 232) 25−11−25, renault-gomel.by

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