Renault назвала самые продаваемые версии внедорожников

Выгода 6000 рублей при покупке, специальный кредит под 11,5% в белорусских рублях, программа трейд-ин — все это объясняет высокую популярность внедорожников Renault сегодня. Ниже вы можете ознакомится с самыми популярными версиями.
Renault Stepway Limited
У Renault Stepway самой востребованной оказалась спецверсия Limited,
которая предоставляет особое дизайнерское решение и оптимальный пакет
оснащения:
- Система дистанционного запуска двигателя Renault START
- Круиз-контроль
- Обогрев лобового стекла и сидений
- Аудиосистема MP3/USB/AUX/Bluetooth
- Полуавтоматический кондиционер
- Парктроник
- Диски R16 Flex Wheel особого дизайна
- Особая цветовая схема Limited
Renault Duster Luxe 2.0 4X4
Среди всех исполнений Renault Duster в эти зимние дни наибольшие
продажи имеет топ-версия Luxe с полным приводом, наиболее мощным мотором
2.0 145 л.с. и внушительным списком оборудования, обеспечивающим
максимальный комфорт:
- Система полного привода All Mode 4×4
- Система дистанционного запуска двигателя Renault START
- Система ESP
- Функция помощи при трогании в гору HSA
- Светодиодные задние фонари LED
- Круиз-контроль
- Обогрев лобового стекла и сидений
- Кожаная обивка салона
- Мультимедийная система Media NAV с навигацией и экраном диагональю 18 см
- Полуавтоматический кондиционер
- Камера заднего вида
- Парктроник
- Усиленная тонировка задних окон
- Литые диски R16
Renault Kaptur Extreme
Бестселлером линейки Renault Kaptur стала спецверсия Extreme, во
многом благодаря своему новому высокотехнологичному оборудованию. В
стандартное оснащение Kaptur Extreme входят:
- 8-диапазонная автоматическая коробка передач X-Tronic CVT
- Система ESP
- Функция помощи при трогании в гору HSA
- Полностью светодиодные фары FULL LED Pure Vision
- Динамические указатели поворотов с бегущей световой полосой
- Светодиодные ходовые огни LED C-Shape
- Светодиодные задние фонари LED с 3D-эффектом
- Климат-контроль
- Круиз-контроль
- Обогрев лобового стекла и сидений
- Специальная кожаная обивка с перфорированными вставками
- Система бесключевого доступа «свободные руки»
- Система дистанционного запуска двигателя Renault START
- Мультимедийная система Media NAV с навигацией и экраном диагональю 18 см
- Камера заднего вида
- Парктроник
- Усиленная тонировка задних окон
- Литые диски R17 особого дизайна
- Особая цветовая схема
- Специальные логотипы Extreme
Renault Koleos Business
У флагманского кроссовера Renault Koleos наибольшей популярностью
пользуется исполнение Business, в стандартное оснащение которого входят:
- Интеллектуальная система полного привода All Mode 4×4-i
- 7-диапазонная автоматическая коробка передач X-Tronic CVT
- Система ESP
- Функция помощи при трогании в гору HSA
- Светодиодные ходовые огни LED C-Shape
- Светодиодные задние фонари LED Edge Light
- 2-зонный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Автоматический стояночный тормоз
- Обогрев лобового стекла, руля и сидений
- Комбинированная обивка сидений велюр+кожа
- Система бесключевого доступа «свободные руки»
- Система дистанционного запуска двигателя Renault START
- Функция голосового управления
- Цифровой TFT-дисплей панели приборов
- Мультимедийная система R-Link-2 с навигацией и сенсорным экраном диагональю 18 см
- Камера заднего вида с динамической траекторией
- Передние и задние датчики контроля парковки
- Оптическое отображение зон парковки вокруг автомобиля
- Усиленная тонировка задних окон
- Литые диски R18
Специальный кредит 11,5% в белорусских рублях
В рамках акции в салонах Renault действует специальный кредит под
11,5% в белорусских рублях, имеющий комфортные ежемесячные платежи,
которые в два раза ниже, чем в стандартных кредитных предложениях.
Оформление производится прямо в салоне в течение 30 минут.
Программа трейд-ин
Кроме того, вы можете сдать ваш авто в зачет стоимости нового Renault по программе трейд-ин.
Специальные акционные цены действуют сегодня на весь модельный ряд Renault. Выберите модель, чтобы узнать цену и наличие.
Количество авто по акционным ценам ограничено. Выбрать модель в
наличии, а также пройти тест-драйв можно у ближайшего дилера Renault.
г. Гомель, пр-т Космонавтов, 116, т. (+375 232) 25−11−25, renault-gomel.by
renault.by
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