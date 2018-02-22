Renault назвала самые продаваемые версии внедорожников

Выгода 6000 рублей при покупке, специальный кредит под 11,5% в белорусских рублях, программа трейд-ин — все это объясняет высокую популярность внедорожников Renault сегодня. Ниже вы можете ознакомится с самыми популярными версиями.

Renault Stepway Limited

У Renault Stepway самой востребованной оказалась спецверсия Limited, которая предоставляет особое дизайнерское решение и оптимальный пакет оснащения:

Система дистанционного запуска двигателя Renault START

Круиз-контроль

Обогрев лобового стекла и сидений

Аудиосистема MP3/USB/AUX/Bluetooth

Полуавтоматический кондиционер

Парктроник

Диски R16 Flex Wheel особого дизайна

Особая цветовая схема Limited





Renault Duster Luxe 2.0 4X4

Среди всех исполнений Renault Duster в эти зимние дни наибольшие продажи имеет топ-версия Luxe с полным приводом, наиболее мощным мотором 2.0 145 л.с. и внушительным списком оборудования, обеспечивающим максимальный комфорт:

Система полного привода All Mode 4×4

Система дистанционного запуска двигателя Renault START

Система ESP

Функция помощи при трогании в гору HSA

Светодиодные задние фонари LED

Круиз-контроль

Обогрев лобового стекла и сидений

Кожаная обивка салона

Мультимедийная система Media NAV с навигацией и экраном диагональю 18 см

Полуавтоматический кондиционер

Камера заднего вида

Парктроник

Усиленная тонировка задних окон

Литые диски R16





Renault Kaptur Extreme

Бестселлером линейки Renault Kaptur стала спецверсия Extreme, во многом благодаря своему новому высокотехнологичному оборудованию. В стандартное оснащение Kaptur Extreme входят:

8-диапазонная автоматическая коробка передач X-Tronic CVT

Система ESP

Функция помощи при трогании в гору HSA

Полностью светодиодные фары FULL LED Pure Vision

Динамические указатели поворотов с бегущей световой полосой

Светодиодные ходовые огни LED C-Shape

Светодиодные задние фонари LED с 3D-эффектом

Климат-контроль

Круиз-контроль

Обогрев лобового стекла и сидений

Специальная кожаная обивка с перфорированными вставками

Система бесключевого доступа «свободные руки»

Система дистанционного запуска двигателя Renault START

Мультимедийная система Media NAV с навигацией и экраном диагональю 18 см

Камера заднего вида

Парктроник

Усиленная тонировка задних окон

Литые диски R17 особого дизайна

Особая цветовая схема

Специальные логотипы Extreme





Renault Koleos Business

У флагманского кроссовера Renault Koleos наибольшей популярностью пользуется исполнение Business, в стандартное оснащение которого входят:

Интеллектуальная система полного привода All Mode 4×4-i

7-диапазонная автоматическая коробка передач X-Tronic CVT

Система ESP

Функция помощи при трогании в гору HSA

Светодиодные ходовые огни LED C-Shape

Светодиодные задние фонари LED Edge Light

2-зонный климат-контроль

Круиз-контроль

Автоматический стояночный тормоз

Обогрев лобового стекла, руля и сидений

Комбинированная обивка сидений велюр+кожа

Система бесключевого доступа «свободные руки»

Система дистанционного запуска двигателя Renault START

Функция голосового управления

Цифровой TFT-дисплей панели приборов

Мультимедийная система R-Link-2 с навигацией и сенсорным экраном диагональю 18 см

Камера заднего вида с динамической траекторией

Передние и задние датчики контроля парковки

Оптическое отображение зон парковки вокруг автомобиля

Усиленная тонировка задних окон

Литые диски R18





Специальный кредит 11,5% в белорусских рублях

В рамках акции в салонах Renault действует специальный кредит под 11,5% в белорусских рублях, имеющий комфортные ежемесячные платежи, которые в два раза ниже, чем в стандартных кредитных предложениях. Оформление производится прямо в салоне в течение 30 минут.

Программа трейд-ин

Кроме того, вы можете сдать ваш авто в зачет стоимости нового Renault по программе трейд-ин.





Специальные акционные цены действуют сегодня на весь модельный ряд Renault. Выберите модель, чтобы узнать цену и наличие.









Количество авто по акционным ценам ограничено. Выбрать модель в наличии, а также пройти тест-драйв можно у ближайшего дилера Renault.

г. Гомель, пр-т Космонавтов, 116, т. (+375 232) 25−11−25, renault-gomel.by

renault.by