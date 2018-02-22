«Почему Светлогорск и Брест стали горячими точками». Гомельский эксперт объяснил, почему граждане протестуют против новых заводов

Граждане массово и консолидировано выступили против новых производств, ухудшающих экологическую обстановку в их регионах.

Конец прошедшего года и начало наступившего ознаменовались довольно массовыми выступлениями жителей белорусских городов против строительства и запуска новых промышленных объектов.

Вовлечены в эти протесты не десятки, не сотни озабоченных граждан, а тысячи. И даже десятки тысяч. Самые яркие эпизоды — протесты против запуска в Светлогорске завода беленой целлюлозы и аккумуляторного завода в Бресте.

Что это — фобия или опасение за свое здоровье и здоровье детей, имеющее под собой серьезное основание?

Светлогорск

Что говорят специалисты?

Любой серьезный источник, посвященный промышленной экологии, сообщит, что производство целлюлозы в зависимости от используемой технологии может сопровождаться образованием таких токсичных соединений, как хлористый водород, сероводород, пары ртути, сернистый ангидрид, щелочные аэрозоли и многого другого. Хлор и диоксид хлора также могут содержаться в вентиляционных выбросах, особенно при развитии нештатных ситуаций.

Производство сульфатной целлюлозы к тому же почти всегда сопровождается распространением неприятного стойкого запаха, который ощущается в направлении ветра на многие километры от предприятия. Количество соединений, его продуцирующих, не обязательно велико.

Так, технологический процесс может сопровождаться выбросами метилмеркаптана, порог обонятельного ощущения этого вещества, имеющего очень сильный и неприятный запах (гнилого лука или гнилой капусты), составляет 0,000023 мг/м3, что и определяет распространение «аромата» на большие расстояния.

Газопылевые выбросы такого предприятия, а также его стоки по определению не могут не оказывать неблагоприятное влияние на здоровье людей и окружающую среду. При возможных загрязнениях атмосферы их выбросами, в частности, возрастает частота заболеваний органов дыхания. Это доказано многолетними наблюдениями. Речь может идти только о степени этого воздействия и возможности его уменьшения.

Можно ли избежать подобного воздействия?

Можно. Но стоимость установок, полностью его нейтрализующих, составляет значительную часть стоимости предприятия. Это могут быть даже десятки миллионов долларов. Пошли инвесторы на такие расходы? А вот это из путаных объяснений местных властей совершенно непонятно.

Официальная пресса пишет «На сайтах Светлогорского ЦКК, райисполкома и других, в местных СМИ ежедневно размещается и обновляется информация о результатах исследований атмосферного воздуха и водных источников. Несколько информационных групп, сформированных из представителей Гомельского облисполкома, Светлогорского райисполкома и руководства предприятия, проводят встречи с трудовыми коллективами организаций Светлогорска и ведут разъяснительную работу. Оперативно предоставляются ответы на письменные и устные обращения граждан. Оперативная информация по экологической обстановке в Светлогорске размещается на сайте Светлогорского ЦКК».

Действительно, на сайте ЦКК есть новость о том, что «...уже достигнуты достаточно высокие качественные характеристики нового продукта. Показатели по белизне, порогам излома, разрыва полотна существенно улучшены». И, конечно же, «ни одна из взятых на анализ проб воздуха и воды не показала превышения предельно допустимых норм (концентраций) выброса загрязняющих веществ».

Возможно, так и есть на самом деле. Но люди, увы, не верят.

Брест

Жители считают, что их опять обманывают

В Бресте и окрестностях собрано более 30 тысяч подписей жителей под требованием остановить строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» на территории Свободной экономической зоны «Брест».

Местная власть в лице заместителя председателя облисполкома Андрея Клеца и других чиновников помельче гарантирует, что строительство завода ведется в соответствии с законодательством и оснований для его остановки нет.

Местное население считает, что его обманывают в очередной раз. К примеру, нарушений в работе брестских «пищевых монстров» тоже нет, но вонь от очистных сооружений, перегруженных их стоками, как отравляла Брест, так и отравляет. Несмотря на многолетние уверения властей о «принимаемых мерах». Понятно, что проблема будет в конце концов решена, в том числе с помощью европейских денег, но доверия уже давно нет.

Бизнесмен Виктор Лемешевский, затеявший строительство аккумуляторного завода, заверяет о полной и абсолютной безопасности нового производства. Приводит серьезные доводы и аргументы. Оснований не верить ему и нет. Человек с прекрасным образованием, к тому же является членом Совета по развитию предпринимательства (постоянно действующий консультативный орган при президенте Беларуси). Был даже делегатом IV Всебелорусского народного собрания.

Но люди все равно не верят.

Почему не верят?

Чем же вызвана небывалая активность граждан, которые вспомнили о своем праве на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, гарантированном Конституцией? И чем вызван такой же высокий уровень недоверия к властям?

Предположения и даже утверждения о действиях неких оппозиционных сил, инспирировавших протесты в преддверии местных выборов, выглядят довольно нелепо, так как в стране сегодня нет структур, способных организовать массовые протесты. Если бы они были, то выступления приобрели бы иной масштаб и характер. Ну, а отношение большинства граждан к самим местным выборам тоже всем известно, как, собственно, и к местным советам.

А вот последнее обстоятельство как раз и объясняет во многом происходящее. В большинстве стран, за исключением, наверное, тех, где сохранился родоплеменной строй, подобные проблемы разрешаются в местных представительных органах.

Только жители того или иного населенного пункта решают, строить в их городе или деревне то или иное предприятие. Решают, конечно, не на площадном всенародном вече, а через своих депутатов. Депутатов, которых они избрали, и которые представляют различные группы населения с очень разными, порой противоположными интересами.

Докажет депутатская группа, лоббирующая идею строительства предприятия, что оно не только безопасно, но и принесет многочисленные блага городу в виде новых рабочих мест и налогов, вероятность получения разрешения на такое строительство возрастет. Если нет, то никакой премьер-министр, президент или сам папа римский не смогут помочь инвестору, вознамерившемуся осчастливить горожан.

При этом процесс обсуждения, который иногда длится годами, широко освещается в местных СМИ, к нему привлекаются независимые эксперты и представители общественных организаций.

Ситуация, когда предприятие строится на землях общины или рядом без ее согласия в соответствии с какой-то «программой инновационного развития государства», вообще немыслима. Иногда, правда, это согласие «покупается» путем компенсации рисков со стороны государства или частного инвестора, поступающей в казну сомневающейся общины.

Нам, белорусам, малопонятен этот механизм, но он работает во всех странах, которые принято называть цивилизованными. Впрочем, само понятие «муниципальная собственность на землю» в нашей стране отсутствует. Как известно, в собственности государства находятся все земли, кроме земель, переданных в частную собственность. Так что у города или поселка с их жителями своей земли нет, и государство может делать всё, что ему заблагорассудится без согласия граждан.

А как влияют наши граждане на принятие решений?

Да никак! Нынешние советы депутатов не имеют своего исполнительного органа, который они, пусть формально, но имели даже в советское время. Вертикаль заменила систему советов, успешно работающую во всем мире.

Напомню, Беларусь — единственная страна, не подписавшая Европейскую хартию местного самоуправления. И избранный гражданами совет в действительности не является хозяином в селе, городе, области. Хозяин — вертикаль, руководствующаяся в первую очередь государственными (читай — командами «сверху») интересами, а не интересами населения.

Существующая ситуации породила недоверие большинства граждан к местной власти, которая, по мнению значительной части этих самых граждан, не только не защищает их права, но своими действиями их нарушает.

Представители инвесторов, чиновники, эксперты могут сколь угодно долго доказывать, что строящееся предприятие совершенно безвредно, но очень многие им уже не верят. Даже если их информация полностью соответствует действительности.

И, похоже, шансы восстановить доверие уменьшаются с каждым годом, с каждыми новыми выборами депутатов.