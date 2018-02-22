В Гомеле на 16 лет осудили насильника-рецидивиста. Ранее уже сидевший за такое преступление мужчина после освобождения изнасиловал еще двоих

Примечательно, что 39-летний горожанин в июне прошлого года только освободился из колонии, где отсидел 11 лет из 13 также за изнасилование, а в августе вновь взялся «за старое».

Его первой жертвой стала случайная знакомая, которой он предложил подняться на 14-й этаж высотки, где приметил на открытом балконе скамейку. Вначале мужчина потребовал у своей жертвы ювелирные украшения, размахивая ножом, а затем скомандовал ей раздеться. Как скажет затем потерпевшая, она не сопротивлялась, так как опасалась за свою жизнь.

Второе насилие произошло через четыре дня. Жертвой стала жена приятеля. С супружеской парой он накануне выпивал, затем встретился на рынке, чтобы опохмелиться пивом. Муж ушел по делам, а жена осталась в обществе насильника. Обманным путем он уговорил ее проследовать на съемную квартиру, где вопреки воле женщины овладел ею.

— На судебном процессе обвиняемый вину свою не признал, мол, и не грабил и не насиловал, половые акты с обеими женщинами произошли с их согласия. Однако его вина была доказана показаниями потерпевших и вещественными доказательствами. По совокупности наказаний суд определил ему 16 лет лишения свободы, первые 5 из них ему надлежит отбывать в тюрьме, остальные — в колонии с особым режимом. К нему также применена конфискация, — рассказала старший помощник прокурора Гомеля Анна Федосик.