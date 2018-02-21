Бонстики улетели, но чудеса продолжаются: в «Евроопте» стартует новая акция — «Краiна Вiтамина»

С 26 февраля в Беларуси начинается новая интересная и полезная акция от крупнейшего белорусского ритейлера — «Краіна Вітаміна». Теперь за покупки в гипермаркетах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» будут выдавать наборы для выращивания растений.

Всего в коллекции 16 овощей и трав, которые можно вырастить в Беларуси. А это значит, что можно начинать освобождать подоконники для будущего огорода.





Что такое «Краіна Вітаміна»? Набор для выращивания состоит из натуральных элементов: семена, торфяная таблетка, посадочный горшочек. На каждом наборе есть инструкция по посадке и общие рекомендации по уходу за растениями.

В коллекции «Краіна Вітаміна» 16 видов растений: петрушка, укроп, руккола, зеленый базилик, шпинат, салатная горчица, листовой сельдерей, редис, лук, огурец-мини, свекла, морковь, томат-мини, баклажан и два набора с секретными семенами. Наборы подобраны в случайном порядке, и покупатель не будет знать, какое именно растение ему попадется, пока не вскроет упаковку.





Коммуникация по акции двуязычная: названия растений и инструкции по выращиванию напечатаны на белорусском и русском языках.

Кроме того, к началу акции торговая сеть «Евроопт» расширила ассортимент товаров для огорода. Покупатели смогут приобрести мини-грунт, поддоны, мини-парники, кассеты для рассады, лейки, садовые инструменты, а также комплитер-грядки на 16 растений. А для настроения покупателям предложат сделать собственный горшок для пересадки растения, украсив его разнообразными наклейками. Так, у горшочка появится свой характер и эмоция.





Полезные активности для детей

Для детей выращивание растений станет полезным опытом: они смогут сами посадить настоящее растение, увидеть, как из семечка пробуждается новая жизнь. Также дети научатся заботиться о растениях и узнают о пользе витаминов.





Помогать им в этом будет новый веселый герой по имени Вiтамiн. В своем блоге на YouTube-канале он будет вместе с детьми высаживать растения из коллекции. А также будет делиться знаниями и лайфхаками, экспериментами и секретами, как вырастить на подоконнике настоящий огород. И даже собрать урожай. Найти блог можно будет в группах «E-Kids» в социальных сетях во ВKонтакте и на YouTube.





Также в гипермаркетах «Евроопт» в каждом областном городе по выходным дням будут организованы мастер-классы, где дети вместе с родителями смогут научиться выращивать растения и правильно за ними ухаживать.

Расписание мастер-классов: Гипермаркет «Евроопт», ул. Хатаевича, 9 Даты: 4, 17 марта, время: 14:00 до 16:00

Правила акции

Получить набор для выращивания в подарок можно за каждые 20 рублей в чеке (без учета алкоголя и табака) при покупках в гипермаркетах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». При этом покупателю необходимо предъявить дисконтную карту «Е-плюс». Дополнительные наборы будут выдаваться за покупку специальных товаров.



