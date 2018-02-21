С 1 апреля в Гомеле отменят звуковую рекламу в транспорте

Закон о рекламе не содержит запрета на размещение и распространение рекламы и требований к уровню ее звука в автобусах и троллейбусах. Также нет ограничений по количеству показов рекламных роликов в салонах общественного транспорта. Как заказали рекламодатели, так и будет.

Поскольку рекламные ролики в салонах общественного транспорта не считаются средством наружной рекламы, не требуется получение разрешения — паспорта наружной рекламы.

Однако не все так просто.

Как сообщает Александр Сиваков, первый заместитель председателя Гомельского горисполкома, к 1 апреля 2018 года в общественном транспорте города планируется «полная отмена транслирования звуковой рекламы в общественном транспорте».

Решение принято по результатам интернет-опроса на тему «Как Вы относитесь к аудиорекламе в общественном транспорте?», проведенного на официальном сайте Гомельского горисполкома и газеты «Гомельские ведомости» с 23 ноября по 21 декабря 2017 года.

Кроме того, отделами идеологической работы, культуры и по делам молодежи администраций районов Гомеля было проведено анкетирование среди работников предприятий и учреждений на данную тему. Большинство высказалось против. И теперь автотранспортные предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки в Гомеле, запланировали поэтапную отмену звуковой рекламы с постепенным уменьшением общего времени транслирования ее в общественном транспорте, а также снижением уровня ее звучания до 70%. Вплоть до полной отмены с 1 апреля.