В Мозыре забили тревогу: посредники зарабатывают на расчетах услуг ЖКХ?

Получая жировку со счетами за коммунальные услуги, мы внимательно вчитываемся в каждую ее строчку, но редко задумываемся: а сколько стоит, собственно, счет—извещение?

Ведь все цифры надо собрать, проверить, умножить на десятка два разных тарифов, провести через банк. В конце 2016 года страна перешла на единую систему оплаты коммунальных услуг — АИС «Расчет—ЖКУ», которая находится в ведении ОАО «Небанковская кредитно—финансовая организация «ЕРИП». И вот что любопытно. Комиссионное вознаграждение компании было 9 копеек за обработку одного лицевого счета, а с 1 ноября 2017 года берут уже 0,9 копейки, но с каждой услуги в лицевом счете. И выливаются эти десятые доли копейки в весомые суммы.

— Наша ассоциация одной из первых негосударственных организаций была уполномочена вести расчеты платы за жилищно—коммунальные услуги. Из 190 товариществ собственников Мозыря 107 обслуживаются у нас. Это получается дешевле, чем в расчетно—справочном центре, потому что наша комиссия 0,5%, в РСЦ — 3%. Плюс обязательный 1% банку за предоставление инфраструктуры платежа. Однако скоро придется поднять комиссионные. Если в октябре за обработку 8.566 лицевых счетов граждан ЕРИП снимал комиссии в сумме 770,94 рубля в качестве вознаграждения, то в ноябре это уже 1.664,04 рубля, в декабре — 1.695,74. Потому что раньше мы платили 9 копеек с каждого лицевого счета, а теперь — 0,9 копейки, но с каждой услуги, которых в одном счете—извещении может быть более 20!

Если взять конкретную жировку, допустим, многодетной семьи из 5 человек, проживающей в 78—метровой квартире, то в октябре минувшего года комиссии за формирование счета—извещения составляли 96 копеек, из которых 64 копейки взял банк, 23 — ассоциация и 9 — ЕРИП. В январе цифры изменились следующим образом: 15 копеек — комиссия ассоциации, 20 копеек — ЕРИП и 71 копейка ушла в банк, а всего 1,06 копейки. Почти двухмесячная плата за уборку в подъезде, например. Итого: на 11% выросла выручка банка и в 2,2 раза — ЕРИП. При том, что коммунальные тарифы в целом за 2018 год, по указу Президента, могут увеличиваться не более чем на 5 долларов в расчете на среднестатистическую двухкомнатную квартиру. То есть тарифы у нас жестко регулируются, а комиссии и вознаграждения за расчетное обслуживание? Отсутствует такая строчка в жировке. Суммы эти завуалированы и не видны. А на нет и суда нет. Кстати, все эти вознаграждения в равной мере оплачивают и государственные расчетно—справочные центры. Министерство антимонопольного регулирования и торговли с таким ростом ставок НКФО согласилось и новый прайс утвердило.

Еще более интересная картина получается с начислением безналичных жилищных субсидий. До ноября за их обработку ЕРИП не требовал ничего. А сейчас — 2 копейки за каждый лицевой счет. В конечном итоге вот какая вырисовывается арифметика: за IV квартал 2017 года из бюджета людям в 107 мозырских товариществах выделено 92,69 рубля помощи от государства в оплате коммунальных услуг. А вознаграждение финансовой организации за ноябрь—декабрь составило 174,42 рубля, которое также подлежит возмещению из бюджета. Плюс каждый запрос о наличии недвижимости в ГУП «Национальное кадастровое агентство» с 1 января стоит 2,76 рубля. В прошлом году информация предоставлялась бесплатно... Но может ли расчетное обслуживание быть многократно дороже собственно субсидии?

Не менее любопытен ответ на вопрос: за счет каких средств товарищества собственников покрывают убытки от всех этих комиссий и вознаграждений за расчеты коммунальных услуг? Варианта, как правило, два: либо снимают проценты со счетов, где аккумулируются средства на капремонт, либо вводят дополнительные взносы. Первое чревато истощением средств на восстановление жилья. Второе — недовольством граждан, которые получают вместо одной по две жировки. И на основании этого делают выводы, что тарифы необоснованно растут.

Еще одна история в тему произошла в Пинске. ООО «Центр Полесские собственники» пожелало по примеру мозырской ассоциации стать уполномоченной организацией, осуществляющей учет, расчет и начисление платы за ЖКУ. Татьяна Коваль, директор предприятия, уверена, что затраты будут втрое меньше, чем в государственных РСЦ города. У нее имеются конкретные расчеты. Однако от заместителя председателя Брестского облисполкома Виктора Саковского получила ответ следующего содержания:

— В Брестской области сложилась система организаций, производящих начисление платы за жилищно—коммунальные услуги, которые представлены государственными предприятиями, входящими в систему ЖКХ. Квалификация специалистов и их материально—техническая база позволяют в полной мере справляться с возложенными на них задачами.

Привлечение иных организаций признано нецелесообразным. В ситуацию теперь вынуждено вмешаться МАРТ. Как сообщает заместитель министра Иван Вежновец, в действиях местной власти «усмотрено наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства» и проводится подготовка материалов к рассмотрению на заседании комиссии МАРТ. Конкуренция — верный путь к снижению аппетитов к комиссиям и щедрым вознаграждениям. Ведь когда создавалась единая система расчетов за услуги ЖКХ, нас убеждали: это будет просто, прозрачно и, главное, дешево.

Компетентно

Олег Грузинов, консультант управления экономики Минжилкомхоза:

— Министерством ЖКХ подготовлено информационное письмо в Министерство антимонопольного развития и торговли с просьбой пересмотреть размеры вознаграждений ОАО «НКФО «ЕРИП». Проблемы на заседании «круглого стола» в МЖКХ поднимала не только ассоциация товариществ собственников из Мозыря, но и директор филиала «Единый расчетно—справочный центр города Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Сергей Нехай.

Игорь Прима, начальник отдела биллинговых систем ОАО «НКФО «ЕРИП»:

— Внедрение АИС «РАСЧЕТ—ЖКУ» позволило создать единое информационное пространство в сфере учета, расчета и начисления платы за жилищно—коммунальные услуги. До того за организацию приема платежей банки и почта взимали вознаграждение, размер которого не был единым по стране и мог доходить до 3 и более процентов. К примеру, в Мозыре он в банковской системе составлял 1,2% и 1,98% — на почте. Сегодня это 1% от сумм принятых платежей. Благодаря внедрению АИС «Расчет—ЖКУ» стала возможна реализация выявительного принципа предоставления безналичных жилищных субсидий на оплату ЖКУ.

Стремление организаций к снижению затрат закономерно, так как проект социально значимый и не может рассматриваться как коммерческий. С момента внедрения системы действовал тариф 0,8% от сумм принятых платежей, который впоследствии был снижен до 0,5%. Далее, учитывая многочисленные пожелания организаций ЖКХ, позицию Министерства жилищно—коммунального хозяйства, тариф установлен в фиксированных суммах, что позволило избежать сезонных всплесков затрат организаций ЖКХ в отопительный период. Утвержденный с 1 ноября 2017 года размер вознаграждения позволяет компенсировать только текущие затраты НКФО ЕРИП и развивать проект далее, предоставляя новые сервисы как для населения, так и для организаций. Например, для ассоциации «Мозырский собственник» вознаграждение, уплачиваемое в пользу НКФО ЕРИП, эквивалентно 0,3% от сумм рассчитанных и распределенных платежей (за декабрь 2017 года).