30-летний гомельчанин уехал в Москву работать в «Яндекс-такси» и пропал

  • 21 февраля 2018, 13:34
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12 января гомельчанин отправился в российскую столицу за работой: там ему подвернулась вакансия водителя в «Яндекс-такси». Однако спустя три недели мужчина перестал выходить на связь.

Уже на протяжении двух недель, с 4 февраля, родственники не знают, где находится Сергей.

Из особых примет можно выделить две татуировки: на левой руке от кисти до локтя с внутренней стороны и на икре правой ноги у мужчины выбита абстракция в виде треугольника.


Если вам что-либо известно о судьбе Сергея, просьба связаться по телефонам 102, 8 (0232) 70-41-28, +375 (29) 534-89-75, +375 (29) 239-43-10, ПСО «Симуран» +375 (29) 232-11-11.


gomel.today
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Места: Гомель (21613), Москва (757)

Метки: ДТП и ЧП (62)

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