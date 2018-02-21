В суд направлено дело водителя МАЗа, насмерть сбившего на «зебре» 10-летнюю девочку

В суд Центрального района Гомеля направлено уголовное дело о ДТП, в котором в октябре прошлого года погиб ребенок, сообщили TUT.BY в прокуратуре области.

Напомним, ДТП случилось 19 октября, около 15.00. 21-летний водитель грузовика МАЗ ехал по улице Телегина в направлении Советской. На пересечении улиц Телегина — Песина при повороте налево он совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок от полученных травм умер на месте. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.