В суд направлено дело водителя МАЗа, насмерть сбившего на «зебре» 10-летнюю девочку

  • 21 февраля 2018, 12:30
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В суд Центрального района Гомеля направлено уголовное дело о ДТП, в котором в октябре прошлого года погиб ребенок, сообщили TUT.BY в прокуратуре области.

Напомним, ДТП случилось 19 октября, около 15.00. 21-летний водитель грузовика МАЗ ехал по улице Телегина в направлении Советской. На пересечении улиц Телегина — Песина при повороте налево он совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок от полученных травм умер на месте. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.


TUT.BY
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