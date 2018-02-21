Более 480 уголовных дел по фактам семейного насилия было возбуждено на Гомельщине в 2017 году

  • 21 февраля 2018, 10:55
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В прошлом году в Гомельской области возбуждено 482 уголовных дела по фактам умышленного причинения легких, менее тяжких и тяжких телесных повреждений, истязания, угрозы убийством, из них 70 дел возбуждено прокурорами, сообщает сайт Генпрокуратуры.

Как показал анализ, конфликты в семьях возникали ввиду злоупотребления спиртными напитками одним из супругов или членами семьи.

В 189 случаях умышленного причинения телесных повреждений и иных насильственных действий органы прокуратуры инициировали административный процесс в отношении семейных дебоширов по статье 9.1. Кодекса об административных правонарушениях (умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия).

По требованию прокуроров территориальные исполнительные и распорядительные органы приняли меры к оказанию помощи жертвам насилия, обеспечению местами временного пребывания пострадавших от него граждан. Субъекты профилактики были ориентированы на информирование нуждающихся в защите о возможности обратиться в «кризисную комнату», ее местонахождении и контактных телефонах.


Гомельская правда
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Места: Гомель (21613)

Метки: Криминал (9406), Область (5150)

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