Более 480 уголовных дел по фактам семейного насилия было возбуждено на Гомельщине в 2017 году
- 21 февраля 2018, 10:55
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