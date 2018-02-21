Более тысячи бесправников выявили на Гомельщина с начала года

  • 21 февраля 2018, 10:05
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Сначала года на территории Гомельской области выявлено 1055 водителей, которые управляли автомобилем без водительских прав.

Из них 60 автомобилистов пойманы за подобное нарушение повторно в течение года. Все 60 административных дел направлены в суды для рассмотрения, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

В милиции напомнили, что пойманному за рулем водителю, не имеющему права управлять транспортным средством, грозит штрафа от 5 до 20 базовых величин (от 122,5 до 490 рублей). За повторное нарушение в течение года — от 20 до 50 базовых величин (до 1225 рублей) или административный арест до 15 суток.


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