После того, как китайцы отказались покупать «Гомсельмаш» из-за долгов, правительственная газета обвинила их в жадности

Версия правительственной газеты о причинах провала переговоров по «Гомсельмашу» впечатляет.

В 2017 году в Беларуси был сформирован пилотный перечень из 22 предприятий, в акционерный капитал которых предлагалось войти китайским инвесторам. Однако большого интереса с их стороны проявлено не было, заявил журналистам 20 февраля председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

— В отношении «Гомсельмаша» проводились переговоры, но пока они к результату не привели. О реальном результате можно говорить касательно «Белгоспроекта», в акционерный капитал которого планируется вхождение китайских партнеров, 60% составит их доля, 40% — Беларусь, — рассказал глава ведомства.

О том, почему китайцы не захотели инвестировать в гомельское предприятие, в конце января писала газета «Рэспубліка». Публикация получилась весьма показательной, учитывая тот факт, что «Рэспубліка» является правительственным изданием.

Задает тон статье вступление, которое авансом выдает не самую лестную характеристику потенциальным инвесторам:

«Не знаю, как вам, а мне все это напоминает покупку новой машины жадным автолюбителем. Знаете, таким, который хочет, чтобы в его „ласточке“ было все — и коробка-автомат, и климат-контроль, и бортовой компьютер, и салон из кожи крокодила... Но вот заплатить за все это должен кто-то другой: дилер, производитель, другой покупатель — нашему скряге это глубоко фиолетово. Главное, что при совершении покупки он не собирается отдавать своих кровных больше, чем на самую пустую комплектацию экономкласса. Примерно так же происходит с приватизацией нашей тяжелой промышленности».

Далее речь идет об отдельном списке предприятий, утвержденном главой государства для предложения китайским инвесторам. По данным газеты, в него попали в том числе «Гомсельмаш», «Горизонт», металлургический и тракторный заводы.

От инвесторов государство ждало сохранения основного вида деятельности и профиля производства. А также технического переоснащения и модернизации, расширения ассортимента, средней зарплаты на предприятии не ниже, чем в регионе.

В итоге к «Гомсельмашу» стали присматриваться в китайской корпорации «Цзуншэнь». Но вот незадача: китайские инвесторы выдвинули встречные предложения — сокращение минимум на треть персонала предприятия с выплатой выходных пособий за счет госбюджета, полную замену администрации за счет китайских специалистов. Более того, капризные китайцы не захотели обременять себя долгами предприятия.

— Кстати, за счет бюджета китайская корпорация предлагала и «оздоровить финансово-экономическое состояние» «Гомсельмаша». То есть инвестор хотел получить предприятие без долгов. А зачем тогда государству продавать свои акции, когда покупатель не собирается вкладываться в развитие производства? В итоге переговоры пришлось приостановить, — пишет «Рэспубліка». Автор статьи считает, что все проблемы в этой истории — из-за различий в характерах:

— В общем, в деле приватизации нашей промышленности государство выступает за разделение ответственности с инвесторами, а те, в свою очередь, хотят получить готовое производство без особых обременений. Вот и выходит, что мы с теми, кто готов что-то купить, никак не можем сойтись характерами. Почему-то инвесторы считают, что все издержки от покупки — это не их проблема. Мы же не можем смириться с социальными рисками. Государство воспринимает каждое предприятие как собственного ребенка. И желает, как любой родитель, им всем хорошей судьбы: не продажи в рабство, а удачной женитьбы.

«Представьте, вы купили машину, а старый хозяин после будет вас учить, как на ней ездить»

Читатели «Рэспублікі» не оставили статью о провале переговоров по «Гомсельмашу» без внимания. Вот несколько реплик из комментариев под материалом:

«Зачем инвестору, если это его будет предприятие, советоваться с кем то, что ему лучше выпускать? Это тоже самое, что если вы купили у кого-то машину для себя, а этот кто-то вам будет указывать, куда вы потом на этой машине можете ездить, а куда нет. Как вы к этому отнесётесь? Вы купите у такого машину? Или найдёте кого-то другого? А управленцы? Это пусть решает хозяин. Кто, в каком количестве ему нужен, а кто нет. Он будет исходить из интересов прибыли. Потому как цель любого коммерческого проекта — извлечение этой самой прибыли. А не занятость и устройство кого бы то ни было на работу».

«А если посмотреть на это всё дело с другой стороны? „Гомсельмаш“, „Горизонт“, БАТЭ и проч. — это бизнес. Дело. По производству комбайнов, телевизоров, мясорубок и проч. Я, например, хочу этим бизнесом (делом) заняться. Как оценить сколько этот бизнес стоит? Не обманут ли меня при покупке? Правильно — биржа. Столько-то акций у бизнеса. Такая-то котировка одной акции. Столько дивидендов приносит одна акция. Как эти акции торгуются. Может быть мы, белорусы, сами купим эти акции. (...) Где котировки этих всех замечательных бизнесов? А, понял. Кто-то сказал, что это стоит столько-то. Ну, пусть говорит дальше».