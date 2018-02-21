«Брал деньги путем рукопожатия» Гомельских транспортников осудили за взятки на 4,5 года с конфискацией

В суде Центрального района Гомеля завершились слушания по уголовному делу в отношении экс-начальника Гомельского филиала транспортной инспекции и ведущего специалиста контроля транспортной деятельности Добрушского участка.
Как ранее сообщалось, преступную схему раскрыл Комитет госбезопасности Беларуси. Подозреваемые были задержаны в апреле 2017 года.
Согласно материалам дела, бывший начальник Гомельского филиала обвинялся в получении взяток. В ходе судебных слушаний установлено пять эпизодов. Факты дачи взяток зафиксировала видеокамера, размещенная в кабинете должностного лица.
Суммы незаконных вознаграждений были различными: от 50 белорусских рублей до 150 долларов.
Деньги предназначались руководителю, чтобы тот проявлял большую благосклонность к подчиненным, был менее требовательным по службе, ходатайствовал о продлении трудового контракта.
В ходе судебного допроса обвиняемый признал свою вину частично. Помимо экс-начальника Гомельского филиала были задержаны четыре специалиста транспортной инспекции Добрушского участка. В ходе следствия с трех работников обвинения были сняты за активное способствование раскрытию преступления.
Перед судом предстал бывший ведущий специалист контроля транспортной деятельности Добрушского участка. Свою вину в получении и даче взяток он признал частично. Раскаивается в содеянном, особенно сожалеет, что подвел под статью своего руководителя. Как обвиняемый пояснил на суде, решил дать взятки, поскольку боялся сокращения в связи с реорганизацией транспортной инспекции. В марте занес 150 долларов, в апреле — еще 100. Передача проходила в служебном кабинете руководителя.
«Передавал деньги путем рукопожатия, мы поздоровались, я сказал „Спасибо“. Думаю, начальник догадывался о цели взятки», — рассказал суду обвиняемый.
Также в материалах дела фигурируют факты, когда инспекторы Добрушского участка сами брали взятки с водителей. Согласно материалам уголовного дела, ведущий специалист пользовался служебным положением в ходе транспортного контроля. Принимал от водителей «благодарности» за непривлечение их к ответственности за нарушение режима труда и отдыха. По закону штраф бы составил от пяти до 20 базовых величин.
На суде обвиняемый признал лишь один из фактов взятки с водителя. Пояснил, что уже собирался отпустить нарушителя с миром. Но мужчина сам положил ему в карман 20 рублей со словами: «Возьмите, хоть на обед».
Материалы дела рассмотрел суд Центрального района Гомеля. В ходе прений гособвинитель, старший помощник прокурора Гомеля Анна Федосик отметила, что вина в инкриминируемых преступлениях доказана полностью. Запросила в качестве наказания для экс-начальника филиала транспортной инспекции пять лет лишения свободы, для ведущего специалиста — 4,5 года.
По приговору суда бывшие должностные лица признаны виновными. Они осуждены к лишению свободы на четыре с половиной года каждый, с конфискацией всего имущества. Отбывать наказание будут в колонии условиях усиленного режима. Уличенные во взятках работники также лишены права занимать определенные должности на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.
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