5 ответов на вечный вопрос «Что подарить тому, у кого все есть?»

Вот и грядет главный праздник всех мужчин. Тот самый день, когда мы можем рассказать и показать нашим супергероям, как мы заботимся о них. Конечно, большинство и наших половин, коллег, братьев, пап и дедушек ждут традиционный набор носков и пены для бритья, мы в интернет-магазине AMD.BY рекомендуем удивлять наших близких полезными и нужными подарками (тем более, когда нужно подать пример в преддверии 8 марта). А со скидкой по промокоду, который указан в конце статьи, подарки будет делать еще приятнее.

Любому автолюбителю придется по душе своя камера-видеорегистратор. Тем более такая компактная модель, как ACV GQ117 — при своей невысокой стоимости, видеорегистратор порадует владельца широким набором функций. Он ведет съемку в разрешении 1920×1080, оснащен дисплеем 1,5 дюймов, имеет угол обзора 120 градусов и укомплектован адаптером с двумя USB. Видео и фото фиксируются на карты памяти памяти Micro-SDHC до 32 Гб.





И даже если водитель забудет включить запись (хотя она запускается автоматически при запуске двигателя), при резких движениях автомобиля и потенциально опасных ситуациях, съемка включается автоматически. Для этого видеорегистратор оснащен G-сенсором, который отслеживает положение устройства в трех плоскостях и мгновенно реагирует на резкое ускорение, удар или торможение. Файл, который при этом записывается, автоматически защищается и сохраняется. Поэтому независимо от ситуации у водителя всегда будет нужное видео.

Позаботиться о сильном мужчине несложно. Даже самый уверенный в себе брутал поеживается, представляя ежедневную процедуру бритья. И любящие женщины дарят своим мужчинам всевозможные пены, муссы, гели для и после бритья, бритвы с плавающими лезвиями в несколько рядов и другие мужские аксессуары, чтобы уменьшить их страдания.





В то же время электрические бритвы бережнее относятся к нежной коже лица, пользуясь ими, можно не бояться порезов, но... Прекрасный пол не приветствует использование мужчинами электробритв. Ведь качество бритья у них гораздо хуже, чем у станков. Даже свежевыбритое лицо не станет идеально гладким.

Пока до праздника еще осталось немного времени, спешим рассказать всем женщинам о Wahl Finale 8164-116. Это профессиональный шейвер, который срезает волоски на уровне 0,1 мм. Результат бритья ничуть не хуже, чем у любого станка. А вот процесс — безопасный, быстрый и комфортный. С помощью этого прибора можно также освежить стрижку, удалив отросшие волоски на шее, висках, за ушами. Можно сделать прическу «под ноль». Если Вы стрижете своего мужчину дома, с помощью шейвера можно придать стрижке законченный вид, как будто она выполнена профессионалом в салоне.

Очень удобно, что устройство работает от аккумулятора и от сети. Заряда хватает на 80 минут. Внешний вид для подарка тоже имеет значение. У этой модели он великолепен! Кстати, сусальное золото на сетке нужно вовсе не для красоты. Оно исключает аллергическую реакцию и раздражение даже самой чувствительной кожи.

Качественная дрель или шуруповерт (а тем более 2 в 1) тоже отличный подарок для настоящего мужчины. Нет, мужчины не относятся к подобным подаркам, как дамы к сковородкам на 8 Марта. Инструмент для того, кто считает себя хозяином в доме — личная вещь, предмет гордости и объект привязанности.





Bort BAB-18Ux2Li-FDK — компактное и мощное устройство, совмещающее функции дрели и шуруповерта. Быстрозажимной патрон. Две скорости. Работает от литий-ионного аккумулятора. Инструмент упакован в пластиковый кейс, в котором его удобно хранить и перевозить.

Укомплектован зарядным устройством и дополнительным аккумулятором, который используется в случае разрядки основного. В этой модели продуманы такие важные мелочи как подсветка рабочей зоны, крючок для подвешивания, петля на кисть.

Хотите вдохновить Вашего рыцаря на домашние подвиги? Дарите Bort BAB-18Ux2Li-FDK. Вдвоем с таким помощником работа пойдет веселее.

Для любого мужчины, который много работает за компьютером, монитор без мерцания, с высоким разрешением экрана и IPS матрицей станет не только эффектным подарком, но и проявлением заботы о его самочувствии.





Но особую благодарность за такой подарок Вы получите от партнера, который за компьютером много... играет. Монитор ASUS PG279Q безусловно игровой. Частота 144 Гц с возможностью разгона до 165 Гц — мечта любого геймера.

Просмотр романтической комедии на таком экране тоже обещает быть приятным: диагональ27″, большие углы обзора, высокая контрастность и отличная цветопередача.

Никого не оставит равнодушным стильный дизайн и эргономические возможности этого монитора: регулировка по высоте, поворот, наклон, переворот в портретный режим.

Огромные коробки с CD-дисками и аудиокассетами ушли в прошлое, как и громоздкие музыкальные центры для их проигрывания. Огромную медиатеку можно уместить сейчас на крохотный носитель micro SD или flash. А еще лучше прослушивать музыку прямо из интернета, используя смартфон, например. Только вот качество звука из динамика смартфона не удовлетворит даже самые скромные запросы.





Решение для всех меломанов может стать портативная мощная колонка от JBL — она способна обеспечить качественным звуком, характерным для всего семейства JBL, даже большую компанию. Эта колонка может служить не только для прослушивания музыки с телефона, но также радио. А хорошей особенностью колонки является ее способность принимать звонки — то есть связь с телефоном при вызове не потеряется.

В целом, любой представитель колонок JBL будет хорошим подарком — стоимость, размеры и мощность всего семейства JBL варьируется сильно, и каждый найдет вариант по душе и карману.

Такому подарок пригодится не только дома, но и для прослушивания музыки на природе — а ведь сезон уже близок. Колонка от JBL способна обеспечить музыкой даже большую компанию на открытом пространстве.

Для всех, кто еще не определился с подарко, магазин AMD.BY дарит скидку по промокоду СУПЕРМЕН, которая будет действовать до 28 февраля! Вы точно найдете что-нибудь по вкусу среди свыше, чем 80 000 товаров в каталоге.

*промокод не действует на покупку товаров в рассрочку