Фотофакт: гомельчанин выловил щуку весом почти 11 кг

Рыболов поделился подробностями поимки трофейного экземпляра. Борьба с рыбой длилась 20 минут!

После прочтения в «Гомельскай праўдзе» статьи о ловле жерлицами в рубрике «Ни хвоста ни чешуи» («ГП» за 1 февраля) , - рассказал постоянный читатель Виталий Курлович, — решил попытать счастье на одном из пригородных водоемов. Ранее уже ловил таким способом, но трофейные экземпляры не попадались«.

Рыбное место Виталий выдавать не стал, боится конкурентов. С вечера перебрал снасти, перевязал крючки, проверил ход катушек, поменял воду живцам. В общем, подготовился, как следует. На водоем прибыл часам к десяти и начал расставлять жерлицы. Спросил местного рыбака, куда лучше поставить снасти. Тот указал примерное место, туда и установил первую. Когда промерял глубину пятой, увидел, что первая отсалютовала поднятым флажком. Подбежал: леска на катушке уже полностью размотана, а сама жерлица плотно прижата ко льду и сильно продавила ледяную крошку. Подсек и понял, что на другом конце «маленький крокодильчик», а лунка всего 100 мм, леска диаметром 0,25 мм и без металлического поводка.





Борьба продолжалась около 20 минут, пока наконец-то удалось подтащить зубастую к лунке и зацепить багориком. После началась самое интересное: ручка от самодельного багорика осталась в руках, а сам багорик исчез в лунке. Подоспевшие на помощь рыбаки забагрили хищницу повторно. Для ее извлечения на лед с помощью ледобура и пешни пришлось расширять лунку. Когда же трофей вытащили и взвесили, выяснилось что щука весом 10,8 кг. Только случайность уберегла тонкую леску от острых зубов, маленький тройничок впился в самый уголок пасти. Вот что значит настоящая рыбацкая удача!

— Таких я ещё не ловил, — восторженно поделился радостью Виталий. — Были, конечно, и срезы лески, но принципиально ловлю без металлического поводка. Считаю, что рыбе всегда нужно дать шанс.