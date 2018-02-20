В Поколюбичах при пожаре в собственном доме погиб 65-летний мужчина — фото, видео

  • 20 февраля 2018, 16:32
  • 148
  • 0



Вчера вечером в Поколюбичах загорелся кирпичный дом. Спасатели пожар ликвидировали, но спасти хозяина не успели.

Дом горел открытым пламенем, когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия. В доме проживал 65-летний мужчина, тело которого и нашли на полу в одной из комнат.

Причины пожара устанавливаются. Предварительные версии — неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщили в пресс-службе МЧС.





gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Поколюбичи (15)

Метки: ДТП и ЧП (58)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 20/02 -20/02:

Самое читаемое