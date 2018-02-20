Вчера вечером в Поколюбичах загорелся кирпичный дом. Спасатели пожар ликвидировали, но спасти хозяина не успели.

Дом горел открытым пламенем, когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия. В доме проживал 65-летний мужчина, тело которого и нашли на полу в одной из комнат.

Причины пожара устанавливаются. Предварительные версии — неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщили в пресс-службе МЧС.











