В троллейбусе на улице Свиридова упала женщина. ГАИ разыскивает свидетелей

  • 20 февраля 2018, 16:18
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27 января примерно в 16:40 в салоне троллейбуса, который ехал по улице Свиридова в сторону улицы Петруся Бровки, на остановке «Универсам Брянский» упала пассажирка.

ГАИ ведет поиск очевидцев происшествия и тех, кто располагает какой-либо информации о нем, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Связаться можно по телефонам: 68-44-44 и 68-26-28.


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Места: Гомель (21605)

Метки: Авто (4982), Происшествия (11707)

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