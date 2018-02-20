На проспекте Победы неизвестный водитель сбил женщину и уехал, разыскиваются очевидцы

  • 20 февраля 2018, 16:11
  • 419
  • 0



В минувшую пятницу неизвестный водитель в центре Гомеля сбил женщину и скрылся. Теперь его разыскивает миниция.

ДТП случилось 16 февраля в 13.10 в районе ЗАО «Снежинка». Неизвестный водитель сбил пешехода и уехал с места происшествия.

Если вы стали свидетелями аварии, просьба позвонить по телефонам 68-40-84, 68-44-44 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21605)

Метки: ДТП и ЧП (58), Авто (4982)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 20/02 -20/02:

Самое читаемое