Выставка ростовых кукол «Долина сказок» проходит в Гомеле

Окунуться в мир волшебства взрослые и дети могут, придя в выставочный зал картинной галереи Г. Х. Ващенко. Здесь проходит экспозиция ростовых кукол «Долина сказок».

Каждый герой выставки — это персонаж, выполненный с особой тщательностью и достоверностью. Основные материалы, из которых изготовлены экспонаты, — кожа, шерсть и мех. Большое внимание авторы — супруги Татьяна и Владимир Найбичи из города Берёза Брестской области — уделили созданию глаз скульптур, стараясь придать им наибольшую реалистичность.

Кошка Горная волшебница, гиена Злодей-лиходей, обезьяна Шут, ягуар Палладин-покровитель, — это существа из мира фантазий и легенд народов мира. Вот расправил четырёхметровые крылья Дракон, а рядом стоит огромный Циклоп, опершись на свою массивную дубину. Несколько выбивается из сказочной тематики символ проходившего в Беларуси чемпионата мира по хоккею Зубр Волат, однако и он гармонично вписывается в общую канву волшебства. Самых маленьких посетителей ждут всем знакомые и привычные Маша и Медведь, встречающие ребят у входа в зал.

«Сказка — ложь, да в ней намёк» — учит нас известная поговорка. И действительно, сказки, мифы и легенды не просто служат для развлечения и интересного времяпрепровождения. Эти истории, пришедшие из старины, учат, воспитывают и объясняют, что такое «хорошо» и что такое «плохо» при помощи простых и понятных ситуаций. Также благодаря легендам мы можем увидеть мир таким, каким его видели наши предки и носители другого менталитета.

Познакомиться со сказочными персонажами можно до 6 мая.