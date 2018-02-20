Масло оказалось спредом: «Милкавита» предупреждает покупателей о подделках

В конце прошлого года в службу по качеству гомельского предприятия «Милкавита» поступила претензия от покупательницы на качество сладкосливочного масла.

По факту обращения было назначено служебное расследование. Как оказалось, приобретенный в павильоне на Прудковском рынке продукт не имел отношения к «Милкавите».

Собранные материалы расследования были переданы в суд Железнодорожного района Гомеля, который установил, что наемный продавец индивидуального предпринимателя реализовал покупательнице по цене 1,49 рубля за килограмм спред российского производства под видом сливочного масла «Милкавиты». Продавец согласилась дать показания. Суд признал ее виновной в обмане покупателя и оштрафовал на пять базовых величин.

В администрации предприятия сообщили Sputnik о том, что в их распоряжении имеются и другие сведения об обмане покупателей на разных рынках, только в тех случаях конфликты решались полюбовно.

Предприятие дорожит завоеванной репутацией, а потому просит покупателей тщательно проверять упаковку товара, не стесняться требовать у продавцов сопроводительные документы. Если потребительские свойства покупки вызывают сомнения, нужно обращаться в службу по качеству завода.

«Высокое качество нашей продукции признано не только в стране, но и за рубежом. Предприятие неоднократно удостаивалось золотых наград на международных выставках продовольствия. Поэтому подделка под „Милкавиту“ — явление в чем-то закономерное», — отметили в дирекции предприятия.

Там также заявили, что компания намерена «вести последовательную борьбу с недобросовестными реализаторами, делающими барыш на чужих заслугах и ставящими здоровье потребителей под угрозу».