Вместо одного дела — три. Мозырянин пытался «отмазать» сына от уголовного дела при помощи взятки в $4000 и тоже попал под уголовное дело

При помощи взятки отец хотел решить проблемы сына, который попал под преследование после того, как бросил в лицо молодому парню бутылку с пивом возле игрового клуба.

Начиналось все, конечно, не очень, чтобы благопристойно, но и не настолько печально. Житель Мозыря «отличился» непримерным поведением возле одного из местных игровых клубов — запустил в лицо другому мозырянину бутылкой с пивом, после чего был обезврежен и водворен в следственный изолятор. На него, само собой разумеется, завели уголовное дело.

Помочь отпрыску вызвался родной отец, местный житель 1958 года рождения. Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, он обратился к некоему своему знакомому с просьбой помочь «решить вопрос» за денежное вознаграждение.

Знакомый, в свою очередь, оказался тоже не лыком шит. Доброму папе он сообщил, что договорился с посредником на $4000, хотя, как выяснилось, речь шла всего об одной тысяче — еще три «делец» решил присвоить себе.

Закончилось все совершенно без хэппи-енда: должностное лицо, которому предполагали передать взятку, принимать деньги отказалось. Оба же участника «плана века», по итогу, получили каждый, во что был горазд: уголовные дела по по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 431 (покушение на дачу взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 13 ч. 1 ст. 431 (приготовление к даче взятки), ч. 3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) переданы в суд.

Так вместо одного уголовного дела о злостном хулиганстве статистика раскрываемости преступлений в Мозырском районе пополнилась сразу тремя.