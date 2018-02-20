В Гомеле выбирали лучшего парикмахера

  • 20 февраля 2018, 12:06
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В мастерских Гомельского колледжа бытового обслуживания прошёл конкурс профессионального мастерства среди работников «Локона», пишел городской журнал «Белка».

Больше полусотни парикмахеров и специалистов по маникюру боролись за победу в трёх номинациях. Женские мастера подбирали выгодную укладку для техники сложного окрашивания волос, среди мужских парикмахеров борьба завязалась за ровность и точность выполнения барбер-стрижки fade (нечёткий переход от коротких волос на затылке до любой желаемой длины на макушке) в стиле pompadour (а-ля Элвис Пресли) с оформлением бороды, а специалисты ногтевого сервиса показали свои таланты в салонном дизайне ногтей и покрытии гель-лаком. На каждую номинацию в зависимости от её сложности отводилось от одного до трёх часов.





















Виктория Трухан, фото - Мария Амелина, Белка
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