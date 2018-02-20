«Достаточно посмотреть записи с камер видеонаблюдения». Экс-кандидат в облсовет подал жалобу в ЦИК на фальсификации выборов

Кандидат в депутаты по Мазуровскому избирательному округу № 20 г. Гомеля Константин Жуковский обратился с жалобами в Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов на фальсификацию результатов голосования на городских избирательных участках № 35 и 36.

Кандидат сообщает, что на участке № 36 Мазуровского избирательного округа № 20 в основной день голосования в соответствии с протоколами участковой комиссии, количество проголосовавших избирателей составило 1294 человека. А вот по подсчетам аккредитованных наблюдателей Марии Шпаковской и Татьяны Рапицкой число избирателей, принявших участие в голосовании составило 385 человек.

Похожая ситуация и на участке № 35, который расположен в средней школе № 67. По протоколу 18 февраля здесь голосовало 1054 человека. По данным наблюдателей — всего лишь 352 избирателя.

«Расхождения в количестве проголосовавших аж на 702 человека попросту не может быть и свидетельствует о фальсификации данных избирательной комиссией», — убежден Жуковский.

Он отмечает, что эти данные можно проверить, использовав данные с камер видеонаблюдения, которые установлены на помещениях, где расположены указанные участки.

Бывший кандидат просит ЦИК на основании ст. 49 и 53 Избирательного кодекса, а также ст. 192 УК РБ рассмотреть его заявление и принять меры в отношении виновных.