У гомельчанина в штабе Собчак опускались руки. Интервью с Виталием Шкляровым

В штабе Ксении Собчак работает политический технолог, который родился в Гомеле. Наш земляк отучился на Западе и работал на многих выборах в Германии, Соединенных Штатах и России. Был одним из руководителей штаба Берни Сандерса — претендента на пост президента США от демократической партии. Эксклюзивное интервью Дмитрия Мицкевича с Виталием Шкляровым.

В «Просвет» вошла лишь треть записанного интервью. Полная версия беседы со Шкляровы смотрите ниже. В получасовой беседе он рассказывает о Ксении Собчак и о том согласился бы он работать на выборах в Беларуси.

Чем компания Собчак отличается от того, что вы делали ранее. С моей точки зрения это выглядит как что-то совсем необычное?

Вы совершенно правы потому что Собчак абсолютно нестандартный, неформальный кандидат. Это женщина. Хотя я много работал с женщинами, но женщина оказалась президентом ни разу. Это совсем другое информационное поле. В это сложно поверить, но это первая демократическая президентская кампания в России.

Помню, что последний демократический кандидат был Григорий Явлинский. Выдвигался на пост президента 18 лет назад. То есть, когда не было ни айфонов ни интернета. Можете себе представить, какой уровень был компании.

Поэтому это новая во всём технология, в которых работаю. Реакция медиа, то международное информационное поле, в котором мы находимся, из-за этого батла в России и США. Поэтому необычно все. Во многом делаю первые шаги, несмотря на свой опыт.

Интересно, Ксения Собчак выдвигала себя, как кандидат против всех. Сложно строить компанию исходя из негативного месседжа?

Нет, не сложно. Я бы даже не сказал, что это негативный месседж. Это такой анализ или подведение итогов, подведение черты либо какой-то аудит состояния страны и политического состояния Российской Федерации. Поэтому против всех — это не потому, что так хорошо и много хороших кандидатов, а потому что Россия в том виде, в котором она существует сейчас, особенно политическом, заходит все больше в тупик.

И в данном случае слоган «против всех» силён ещё тем, что он концентрирует состояние дела, обличает систему, которая не работает. Обличает государство, которое не работает. Обличает институты выборов, которые не работают. И «против всех» — это значит, что ничего больше не устраивает.

И в данном случае это не негативно, а позитивно. Ведь иногда признать, допустим, пациенту свою болезнь либо признать корпорации несостоятельность финансов, признать человеку какие-то плохие привычки либо слабости характера — это практически половина спасения. Т.е. уметь вовремя увидеть проблему без истерики и принять решение, выруливать из этой проблемы — это большой позитив. В данном случае я совершенно вижу её кампанию как позитивную.

А каково это понимать, что ты все равно не выиграешь, как действовать?

Легко. Я про это один раз написал статью, что, во-первых, здесь есть два вектора. Мы, во-первых, не проигрываем. Если за выигрыш в избирательном процессе считать победу или поражение, как стал президентом не стал, выгнал манат не выиграл, то безусловно мы проигрываем. Но если целью ставить процесс, изменения, то это безусловно победа. То есть человек, сломавший ногу, либо после длительного этапа инвалидности, встающий на путь реабилитации или тренировки — это победа, это начало победного пути.

Да, она может быть длинная, она может быть долгая и болезненная, но не победа — это оставить всё, как есть. В данном случае, это совершенная победа, то, что она уже сделала. Я думаю, те планы, которые есть, выходящие за рамки 18 марта, за рамки избирательной кампании или дня голосования безусловная победа. Второй вектор, про который хочется сказать, про который я писал один раз в статье, что я долго жил и работал в США, и в этом может быть объяснение, что в силиконовой долине или в американской культуре очень много предпринимательства. Потому что падение в этой культуре не воспринимается, как нечто трагическая. Ведь это нормально — мы с детства учимся ходить и много падаем. Это не воспринимается совсем тяжело.

Но взрослее мы все больше становимся рациональными и боимся ошибаться. Этот страх, страх ошибок и поражения, в принципе, парализует нас и парализует государства в равной степени, любого индивидуума. Поэтому здесь не важно результат, сколько процентов поражения, а как. Это компания о том — как.

Для себя лично и для компании вообще, какой итог вы будете считать удовлетворительным? Что нужно сделать и выполнить, что вы скажете, что да мы отлично отработали и выполняли поставленные цели?

Удовлетворительным итогом для себя я считал уже 18 октября. 17 октября она выдвинулась, и я уже увидел, какую волну интереса, негодования медиа покрытия вызвала её кандидатура, и считаю, что это уже большой результат. А то, что мы проделали за последние четыре месяца, открыв по всей России более 50 штабов, собрав 100 тысяч подписей, зарегистрировав более 100 тысяч волонтеров на сайте. Огромная работа, которой никто никогда не проделал. Кроме того само количество медийных поводов с помощью Ксении Анатольевны, благодаря которым мы смогли донести какие-то идеи до миллионов людей — это безусловно крутой результат.

Насчет штабов. К какому уровню пресса В России вы готовы, то есть вырывание ОМОНа в штабы, маски-шоу постоянные, массовые посадки активистов?

Думаю, что готовность к многому. У нас пока не было посадок, но штабы, закрытия, обыски — это было. Невозможность снять помещение было, запреты были. Не выход на телевидение постоянно есть. В этом нет ничего нового. Это часть издержек работы.

Когда ты работаешь с оппозиционным кандидатом в политической системе координат РФ.

А вам не стрёмно работать в этой политической системе координат. Вы сами или родные не переживают? Мы видим, что происходит в России с политическими активистами.

Да, родные переживают, но не стремно, волков бояться — в лес не ходить. Любому челокеку, который чего-то боится всегда советую смотреть ГИБДД за день, сколько людей умирает в ДТП, какое количество умирает от крушения самолёта. Всё быстро становится на свои места. Жизнь непредсказуема, мы всё равно не знаем, когда мы умрём. Поэтому от этого отказываться совершенно не стоит.

После кампании в Германии, в США вы приезжаете в Россию, у вас нет ощущения, что Вы попали на Дикий Запад, Дикий Восток?

Во многом, наверное есть, но это не негативное, а позитивное впечатление, потому что на Диком Западе, как и на Диком Востоке, было много интересных личностей. Остапов Бендеров, историй влюблённостей, разводов, выиграных и проиграных выборов. В отличие от Запада, где выборы перешли в другую плоскость, и больше решаются технологически. Где за 0,1-2, 100, 200 или пару тысяч голосов решаются исходы огромных кампаний, все переходит в другое пространство и инструментарий. В то время, как в России, в Украине, в других начинающих молодых демократиях, это все-таки более эмоциональная, пионерская, интригующая свадьба.

Бывают такие моменты, когда руки опускаются, и вы думаете «да пошло оно всё в баню, поеду в Штаты и буду спокойно там жить»?

Раза три уже было за эту кампанию.

Из-за чего и как вы с этим боретесь?

Лечь выспаться хорошо, либо на пробежку либо в баню. Сделать что-то,чтобы голову отключить. Обычно такое после усталости, потому что многие месяцы я работаю по 7 дней в неделю. Иногда очень мало сплю, иногда физически доходишь до каких-то границ, а иногда до эмоционально просто устаёшь. Потому что когда тебе, как мы искали помещение, более 70 раз отказывают, или заключаешь договора, а в последний момент текут батареи, его забирают. А у тебя проделана работа, приходят люди. Не часто, но иногда наступает момент разочарования, что, чёрт побери, сколько можно. Та ситуация классического Дон Кихота и мельницы: бежишь и бежишь. Иногда в голове включается что-то рациональное. Поспал, отдохнул, отключился, сделал упражнения, чтобы отключить внимание от проблемы, и дальше можно опять.