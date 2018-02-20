Топ-10 госуправленцев, проигравших на выборах в Гомельский областной Совет

18 февраля прошли выборы в Гомельский областной Совет депутатов 28 созыва. Выборы признаны состоявшимися во всех 60 избирательных округах. Обошлось без громких неожиданностей. Однако ряд видных госуправленцев остались за бортом Гомельского областного Совета депутатов, уступив своим конкурентам.
Представляем топ-10 госуправленцев, не сумевших получить депутатский мандат. Рейтинг составлен в порядке суммы задекларированного годового дохода.
Небольшой сенсацией можно назвать проигрыш действующего депутата Гомельского областного Совета Виктора Меньковского. Директор ОАО «Свердловский» уступил в борьбе за депутатский мандат начальнику Жлобинской районной ветеринарной станции Дмитрию Козелу.
Среди директорского корпуса отметим проигрыш на выборах генерального директора Государственного объединения «Гомельмелиоводхоз» Василия Бруневича, уступившего главному врачу Санатория «Приднепровский».
Относительной неожиданностью можно назвать проигрыш выборов главврачом Рогачевской центральной больницы Анжеликой Купцовой. Вместо нее депутатский мандат достался директору РУП «Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция» НАН РБ.
Остались без депутатского кресла две чиновницы районных исполнительных комитетов. Отметим, что обе уступили действующим депутатам Гомельского областного Совета. Идеолог Речицкого райисполкома Светлана Кравченко уступила директору Речицкого метизного завода Виктору Самочнику. Начальник отдела экономики Калинковичского райисполкома уступила депутатский мандат действующему председателю Гомельского областного Совета Олегу Борисенко.
Начальник налоговой инспекции по Светлогорском району Лариса Данилова проиграла выборы заместителю прокурора Гомельской области Владимиру Тарасенко.
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