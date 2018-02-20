24 февраля в Гомеле пройдут соревнования по лыжному спорту для всех желающих

Соревнования по лыжному спорту «Гомельская лыжня — 2018» пройдут 24 февраля в заречной зоне реки Сож. Мероприятие приурочено к Всемирному Дню снега.

Организаторы приглашают принять участие в лыжне всех желающих. Регистрационный номер можно будет получить 23 февраля с 9.00 до 17.00 в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома (улица Советская 28, каб. 27, 30) и в день мероприятия до 10.00 в заречной зоне реки Сож. Торжественное открытие соревнований начнётся в 10.45. Старт будет подан в 11.00

Мероприятие проводится отдельно среди мужчин и среди женщин в трёх возрастных группах: до 40 лет, от 40 до 50 лет, 50 лет и старше. Традиционно пройдёт два старта: VIP-гонка 500 м., и индивидуальная лыжная гонка среди любителей с общим стартом 1 км. (женщины) и 2 км. (мужчины).

При себе необходимо иметь именную заявку с допуском (разрешением) медицинского учреждения или врача.