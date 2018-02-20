Гомельчанка уехала в Сочи и пропала, девушку ищут почти 4 месяца

31-летняя гомельчанка уехала в Сочи и пропала. Последний раз весточку от нее получали в конце октября.

29 октября примерно в 10.00 девушка в последний раз связалась с родственниками. Вот уже почти четыре месяца о ее местонахождении ничего не известно.





Если вам что-либо известно о судьбе Яны, просьба связаться по телефонам 102, 8 (0232) 70-41-28, +375 (29) 534-89-75, +375 (29) 239-43-10, ПСО «Симуран» +375 (29) 232-11-11.