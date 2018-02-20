В Гомеле алкоголиков и наркоманов лечат без таблеток — словом и делом

При Гомельском областном наркологическом диспансере открылось отделение медицинской реабилитации.

У жителей Гомельской области, попавших в цепкие и коварные объятия алкоголя и наркотиков, появился еще один шанс на освобождение: при областном наркологическом диспансере открылось отделение медицинской реабилитации. Здесь лечат без медицинских препаратов — словом и делом.





Слово — это совокупность психотерапевтических методов, работа со специалистами в группах и индивидуально. Дело — активное участие пациента в процессе своего выздоровления и возвращения утраченных социальных навыков.

Интенсивная психотерапия рассчитана на классические 28 дней. Пребывание и лечение здесь бесплатное — учреждение государственное.

«Отделение — на десять человек. Для их выздоровления есть всё необходимое — комфортные палаты, квалифицированные специалисты (психологи, специалист по социальной работе, консультанты по химической зависимости), помещения для групповой и индивидуальной психотерапии, арт-терапии, просмотра фильмов. Практически идеальные условия для восстановления», — замечает заведующий отделением медицинской реабилитации врач психиатр-нарколог Антон Степанов.





Новое для города отделение впечатляет, как и подходы в лечении зависимых от алкоголя и наркотиков пациентов.

В атмосфере добра

Зависимость — болезнь сложная и многокомпонентная, прогрессирующая, растянутая в длительном временном промежутке. Поэтому и «волшебной таблетки», способной в одночасье сделать зависимого свободным, не существует.

«Восстановление — это как идти вверх по эскалатору, который едет вниз. То есть нужно постоянное движение. Остановился — всё», — говорит консультант по химическим зависимостям Антон.





Консультанты — сотрудники отделения, которые в свое время сами погрузились в зависимость до самого дна, но смогли вернуться. Поэтому могут понять и, главное, помочь.

В проблеме зависимости есть три компонента — биологический, психологический и социальный.

Традиционно белорусская наркология делает основной упор на физиологию, то есть помогает человеку выйти из состояния запоя или продолжительного употребления наркотиков, снять состояние отмены, справиться с разрушающими последствиями для организма. На данном этапе пациенту могут предложить в основном лишь медикаментозные средства, «стоп-методики» — кодирование, гипноз, «торпеды»...

«Но страдает еще и психическая составляющая, и социальная, поэтому работа нужна более обширная, комплексная и длительная. Мы здесь занимаемся в основном психотерапией. Если человек хочет научиться жить без употребления, то у него есть возможность сделать это у нас», — замечает Антон Степанов.









В отделении утром проводят общее психотерапевтическое собрание, в котором принимают участие все — и пациенты, и медсестры, и психологи, и врач.

«Очень важная вещь — реабилитационная среда. Мы здесь стараемся создать атмосферу добра и принятия. Это можно сделать тогда, когда между сотрудниками будут здоровые человеческие адекватные отношения, и все это пациентами „считывается“. Возможно, у некоторых из них в жизни такого не было — они не видели нормальных отношений», — говорит заведующий отделением.









«Главное на первом этапе — работа с отрицанием»

Консультант Антон рассказывает, что первый этап — это работа с отрицанием. У большинства зависимых — нехватка мужества и переизбыток страха, чтобы посмотреть правде в глаза и признать себя алкоголиком или наркоманом.

«Всегда находится кто-то, у кого жизненная ситуация хуже, чтобы сказать самому себе — вот у него проблемы, а у меня еще нет, я еще не бомж, я на работу хожу. Вот его жена выгнала, а меня нет. И так можно до гробовой доски сравнивать себя с тем, кто хуже», — говорит Антон.

«В отделении путем интенсивной психотерапии меняется мышление, установки, глаза открываются на то, в какой ситуации человек находится сейчас. Задача-минимум — это пошатнуть его установку „у меня все хорошо“. У зависимых срабатывает защитный механизм, когда им со стороны говорят — „Ты алкоголик, ты наркоман, ты пропил все деньги и здоровье, семья у тебя разрушена“. Он ничего не слышит. А когда он начинает сам считать, сколько денег пропил, а сколько потерял из-за прогулов, штрафов, потратил на лечение — вот эта сумма впечатляет! Оказывается, за эти деньги можно было в Турции отдохнуть — у человека квадратные глаза», — приводит примеры Антон.

Пациенты работают в группе с людьми, у которых похожие проблемы, и поэтому их не обманешь, но они могут помочь и себе, и другим.

Разморозка

«У нас пациенты заняты с утра до вечера. Зарядка, лекции, работа в группах и индивидуально, йога, выполнение письменного домашнего задания, его разбор, просмотр программных художественных фильмов, арт-терапия...» — рассказывает Антон Степанов.





По его словам, многим зависимым тяжело осознать процессы, которые происходят у него внутри, и говорить о них, «они эмоционально замороженные люди». «Тут происходит своеобразная разморозка. Человек говорит, что он совершенно спокоен, а сам трясется, зубы сжаты — он искренне не понимает, какие именно эмоции он испытывает. У каждого есть возможность выразить свое психоэмоциональное состояние, научиться контактировать с другими людьми. Часто эти навыки были утеряны в процессе употребления», — объясняет заведующий отделением.

Каждый день здесь проводится телесно-ориентированная терапия, где пациенты «могут осознать свое состояние через телесные ощущения, выразить свое эмоциональное состояние с помощью специальных упражнений, разблокировать мышечные зажимы; на сеансах арт-терапии через рисунки и другие техники выразить свое Я».

Для «разморозки» применяют специально подобранные кинофильмы, которые «могут поднять внутри шквал эмоций, напомнить о каком-то болезненном моменте жизни, вдохновить на перемены в жизни».

«Есть воспоминания очень болезненные, но способствующие выздоровлению. У нас на терапии пациенты учатся возвращаться в настоящий момент и находиться в нем, ценить его», — отмечает консультант Антон.

Отделение реабилитации сотрудничает с сообществами Анонимных Алкоголиков и Анонимных Наркоманов. Каждый вечер в отделении ребята из этих сообществ проводят обучающие собрания. Философия АА и АН уже доказала свою эффективность, поэтому врачи приветствуют, если пациенты после прохождения программы реабилитации присоединяются к движению Анонимных Алкоголиков или Анонимных Наркоманов в своем городе.

«За две красные карточки — одна черная»

В отделении введена система штрафных карточек — желтые, оранжевые, красные и черные. Получаешь черную — собирай вещи на выписку.

«Понятно, что зависимые утратили „берега“, потеряли понимание того, что каждый поступок влечет за собой последствия. Тут эта способность восстанавливается. Внешними правилами мы помогаем человеку сначала привыкать, искусственно держать эти границы, а потом он интегрирует их в себя, переносит в свою жизнь», — замечает Антон Степанов.





Отделение закрытое, но не на ключ. Границу с внешним миром можно пересечь только в сопровождении персонала, по необходимости. Каждый момент времени пациент делает выбор — уйти, нарушить правила или продолжать выздоравливать. Это восстанавливает ответственность за свои поступки, за свою жизнь. Вышел сам — выписка.

Конечно, нельзя хранить и употреблять «вещества», играть в карты, драться, ругаться, не убирать за собой. Запрещено использование мобильных телефонов. Такая мера необходима для того, чтобы вырвать человека из окружения — как собутыльников, так и созависимых родственников, создать для него условия, в которых бы он имел возможность заниматься только своим выздоровлением.

Черную карточку, которая влечет за собой выписку, можно получить за агрессивное поведение (драку, к примеру), кражу. Красная карточка — за порчу имущества, употребление крепкого чая, мат, нахождение в палатах противоположного пола, пропуск лечебных мероприятий. Действие красной карточки — семь дней. Если человек получает вторую карточку красную — то его выписывают.

Оранжевая — невыполненное задание, игнорирование обоснованных требований персонала, несоблюдение санитарного режима. Желтые карточки — за опоздания, систематическую пассивность на занятиях, эмоциональную несдержанность (шум, шутки не к месту).

«Когда алкоголик начинает выздоравливать — он несет массу проблем для родственников»

В центре понимают важность работы с родственниками зависимых. По выходным будут проводить для них открытые собрания, а также лекции и групповую психотерапию.

Антон Степанов видит из опыта, что многие беды — от семейных установок и традиций, когда в праздники бутылка занимает центральное и почетное место на столе, когда рождается ребенок — и «грех не выпить». В отделении и в жизни консультанты показывают на своем примере, что жить без бутылки — можно.





«Есть такое заблуждение, что как только бросишь пить — пропадут все проблемы. Это не так, проблем в жизни меньше не становится. Но при помощи 12 шагов появляются силы решать эти проблемы по мере поступления, а не накапливать и потом не знать, как все решить», — замечает консультант.

Заведующий отделением объясняет, что порой в процессе выздоровления алкоголик или наркоман становится неудобным для родственников.

«Грубо говоря, люди бегают по треугольнику жертва-спасатель-преследователь, а как только человек стал трезвым, его уже не нужно спасать — и у родных включается „преследователь“, бессознательно, конечно. Алкоголик становится неудобным для родственников», — поясняет Антон Степанов.

«При выходе из запоя на чувстве вины готов ворочать горы, перекопать все грядки, покорно сносить все замечания и оскорбления, упреки. А как только он остается какое-то время трезвый — у него открываются глаза на какие-то вещи... И эти открытия нарушают установки в семье, путают годами отрепетированные роли жертв, спасателей и преследователей. Об этом обязательно нужно говорить с родными зависимых, чаще всего им тоже необходима серьезная помощь», — замечает врач-нарколог.

Попасть в отделение можно по направлению нарколога или самостоятельно, после собеседования. Запись по телефонам (0232) 32-96-40; (0232) 32-96-38. Ближайшее открытое собрание для родственников зависимых пройдет 24 февраля в 11:00 по адресу г. Гомель, ул. Богданова, д. 12, корп. 3/2.