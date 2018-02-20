В Гомеле пенсионерка зарезала сына

  • 20 февраля 2018, 10:00
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Вчера примерно в 16.00 в одной из гомельских квартир произошла трагедия. Семейный конфликт перерос в убийство: мать зарезала собственного сына.

В тот день родственники поссорились, пожилая женщина схватилась за нож и зарезала 49-летнего сына, сообщила пресс-служба МВД. 

Пенсионерка задержана.


gomel.today
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Места: Гомель (21605)

Метки: Криминал (9399)

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