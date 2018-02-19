«Отличие этой кампании — в наплевательском отношении к избирателям». Как независимый кандидат в местных выборах участвовал

18 февраля прошли очередные выборы. Баллотировавшийся в областной Совет по Юбилейному округу гомельчанин Валерий Слепухин рассказал об особенностях голосования и работы комиссий на его участках.

Наплевать, наплевать — надоело выбирать

Особых сенсаций минувшие выборы не принесли. В Гомеле все депутатские места достались директорам и другим руководящим работникам. Поэтому своего рода «сенсацией» для некоторых стало то обстоятельство, что и на этот раз даже к уровню местного самоуправления не подпустили никого из независимых или оппозиционных кандидатов. Хотя туманные намеки на возможность такого сценария в условиях вроде как «диалога» и либерализации в РБ будто бы делались.

Валерий Слепухин не принадлежит к радикальной оппозиции и в выборах участвовал как независимый кандидат с прежде всего социальными требованиями. Он поделился с «Сильными новостями» своими впечатлениями от прошедшей кампании.

— Результаты выборов были ожидаемые, — говорит Валерий. — Неизменно «стабильные» с точки зрения власти. Ни одного «инакомыслящего» не прошло. Уже досрочное голосование поразило своей необычной «активностью». На участке № 1 досрочно проголосовало около 4% избирателей, что является естественной цифрой для местных выборов. Но на остальных десяти избирательных участках процент «проголосовавших досрочно» колеблется от 35% до 44%.

При этом избирательные комиссии, по мнению Валерия Слепухина, вели себя достаточно доброжелательно. Кроме двух участков, где настроения были «агрессивные» и кандидату запретили знакомиться даже с общедоступной информацией. Также председатель одной из этих комиссий, вопреки законодательству, разрешил прямо на своем избирательном участке торговлю почтового киоска. А на замечание по поводу этого грубого нарушения практически никак не отреагировал.

— Отличие этих выборов — это наплевательское отношение к избирателям, — считает Валерий Слепухин. — Раньше было больше уважения и не было таких жестких подтасовок результатов. Однако участок № 1 порадовал — встречаются еще и честные люди в комиссиях.

Вся власть — нерабочим депутатам?

Активность избирателей на выборах в местные Советы была крайне невысока. ЦИК говорит о более 80% пришедших на участки для голосования по республике. Независимые наблюдатели сообщают о значительно меньших цифрах.

Еще на стадии сбора подписей избиратели и слышать не хотели ни о каких выборах, реагировали на них иногда в весьма эмоциональной форме. И только узнав, что перед ними находится независимый кандидат, а не идущий от власти чиновник, люди охотно соглашались поддержать его. Участники кампании признают — такого социального напряжения в обществе не было даже в 2016 году, во время последних парламентских выборов. Валерий говорит, что больше всего людей волнуют социальные проблемы: рост тарифов ЖКХ и цен, низкие зарплаты, благоустройство дворов.

Жители микрорайона «Старый Аэродром» хорошо знают Валерия Слепухина, как участника выступлений против уплотнительной застройки в их районе и против вырубки сквера возле гостиницы «Турист». Поэтому многие из них пришли к избирательным урнам только чтобы проголосовать именно за него. Но существует мнение, что власти именно для этого и допускают независимых кандидатов к участию в выборах: чтобы создать видимость альтернативы и привлечь электорат. В конечном результате в депутатских креслах все равно оказываются «проверенные» люди. Любопытно, что все сегодняшние депутаты — исключительно директора или другие начальники. Иногда встречаются и «свои» бизнесмены. Сегодня в РБ в городских Советах депутатов «днем с огнем» не найти рабочих, учителей, рядовых врачей, ИП и так далее. Даже «при коммунистах» в Советы всех уровней, вплоть до Верховного Совета, входили простые работники. В 80-е годы, при развертывании советской демократии, в состав депутатов СССР от Гомеля были избраны рабочий Александр Корниенко и научный сотрудник Юрий Воронежцев. Сегодня в органы законодательной власти боятся включать людей наемного труда даже из согласованного списка.

По словам Валерия Слепухина, его соперник главврач одной из гомельских больниц, на первую встречу с избирателями даже не пришел. На другую встречу прислал доверенное лицо. Но очевидно, дистанционная харизма согласованного кандидата, одновременно со «Старым Аэродромом» баллотировавшегося и в горсовет по Новобелице, и без этих встреч покорила сердца избирателей. Он без труда получил свой депутатский мандат.

Блиц-голосование и методичка ЦИК

Схожая картина наблюдалась и у других независимых кандидатов. Юлия Ганисевская, баллотировавшаяся в 104 микрорайоне, сообщает, что у нее только на двух участках проголосовало «на дому» свыше полутысячи человек. Кандидат предполагает, что при всем уважении к организационным способностям членов комиссии, перемещаться с такой скоростью с выносной урной им было бы крайне затруднительно.

Кандидат от партии левых «Справедливый мир» в Гомельский областной Совет Валерий Панкратов говорит:

— На этих выборах внешне было все красиво, но по сути, как всегда. На участках, где был я и наши наблюдатели, «по вызову» в переносные урны собирали от 250 до 450 бюллетеней. Это физически невозможно. При этом независимых наблюдателей в поездку с переносной урной брать отказывались, ссылаясь на отсутствие свободных мест. Так что феномен такой молниеносной скорости передвижения и голосования для нас так и остался загадкой. Подсчет голосов также велся с нарушениями, по обычной схеме: обзора за членами комиссии нет, они молча передают председателю свои записки, а тот озвучивает некую цифру.

При этом на одного независимого наблюдателя приходилось до 8 наблюдателей от официальных структур. На одном из участков наш наблюдатель стал обращать внимание, что комиссия при подсчете голосов не соблюдает даже методичку ЦИК. Тогда «официальный» наблюдатель подскочил и стал кричать, что все правильно. На участке № 3 на стадионе «Локомотив» наш наблюдатель видел заранее заготовленные хвалебные отзывы наблюдателей от власти о работе избирательных комиссий.

Эти и другие нарушения Валерий Панкратов намерен изложить сегодня в 17.00 на заседании Гомельской городской избирательной комиссии. Возымеет ли это какие либо результаты? Вопрос, как говорится, риторический.

Что касается Валерия Слепухина и других независимых кандидатов, то в ближайшее время они намерены вернуться к текущей работе в своей округе: заняться проблемами все той же уплотнительной застройки, капитальными ремонтами и непомерно взлетевшими накануне выборов тарифами ЖКХ.