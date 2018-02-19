С виду простой прохожий, а оказывается — герой. В Гомеле осводовцы наградили «народных спасателей»

Дмитрий спас провалившуюся под лед школьницу, пенсионер Александр Никифорович едва не погиб сам, когда бежал на помощь тонущему парню, а спасатели ОСВОД Валерий Рыдкин и Вячеслав Самофалов отыскали в темноте и вытащили из ледяного плена молодого человека, у которого уже и сил-то не было звать на помощь. Народных героев сегодня собрали в Гомельской областной организации ОСВОД, чтобы сказать спасибо за их смелость и мужество.

Дмитрий просит не снимать его лицо и не называть фамилию. Говорит, что даже домашние до сих пор не в курсе его подвига. Да и подвигом свой поступок мужчина не считает. Говорит, просто оказался в нужное время в нужном месте. Но с ним не согласны осводовцы — и сегодня из рук председателя общественного объединения он получает медаль «За заслуги», грамоту и конверт с денежной премией.

В тот солнечный морозный день Дмитрий прогуливался в Новобелицком районе возле озера. Предстояли похороны знакомой, а потому, вспоминает мужчина, он был глубоко погружен в собственные мысли, совсем не смотрел по сторонам, но в какой-то момент вдруг повернул голову и замер.

— Смотрю, кажется, девочки на озере играют, потом пригляделся — что-то не то. Две на поверхности, а одна в воде. Кричу: «Вызывайте скорую, МЧС!». Вспомнил, что в рекомендациях по спасению написано, что в таких случаях нужно взять палку и протянуть тонущему. Огляделся — ничего. Думаю, пока я буду ту палку искать, ребенок утонет, быстро разделся и — туда.

Разделся Дмитрий не просто так: предполагал, что в одежде лед его не выдержит. Но не выдержал и без — через два метра мужчина провалился в озеро. Полностью, глубина была приличная: Дмитрий вспоминает, что еле достал ногами до дна.

— Получается, что девочка была на еще большей глубине. В тот момент я боялся, что она сорвется и уйдет под воду. Я быстро проломал лед, подплыл поближе, протянул руку и потянул ее на себя.

Потом были врачи, МЧС и теплый чай. А Дмитрий, едва отогревшись, побрел домой. Спустя неделю спасителю школьницы позвонили из ОСВОДа: приходите, хотим поблагодарить!





В списках героев сегодня и 75-летний Александр Никифорович со своими рыбаками-коллегами Валентином Киселевым и Сергеем Анташевским. В январе в Ветковском районе во время рыбалки на Соже пенсионер не колебался ни минуты, когда услышал крик о помощи — тонул провалившийся под лед парень. И едва не погиб сам.





— Я побежал по берегу, так как вешу много и лед меня не выдержал бы, а Никифорович — напрямую. Пока я через кусты лез, смотрю — а Никифорович-то уже провалился! Я — ползком по реке, вытащили! А того парня другие рыбаки спасли. Все, слава Богу, живы остались! — до сих пор с волнением вспоминает Валентин Киселев.





Среди награжденных сегодня и работники Добрушской районной станции ОСВОД Валерий Рыдкин и Вячеслав Самофалов.

— В семь утра мы вышли делать обход вокруг реки, услышали крик: «Помогите!» А темно, ничего не видно. Но у нас собачка. Она на крик побежала и нашла его в кустах. Провалился по пояс, выбраться не может, вода ледяная, а он уже долго в ней, сил нет.

Мужчины скромничают: ничего, мол, геройского, «это же наша работа». Руководство поправляет — добросовестно выполненная работа.





Ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко считает, что подобные встречи с народными спасателями нужно практиковать и в дальнейшем:

— Во-первых, важно, чтобы об этих поступках людей, проявивших мужество, знали все — друзья, знакомые, соседи — и равнялись на них. Во-вторых, необходимо через эти истории рассказывать о том, к чему приводит пренебрежение правилами безопасности на льду.







Спасатели ОСВОД напомнили: выход на водоемы этой зимой, когда ледовое полотно формировалось в сложной погодной обстановке, опасен для жизни. Даже на первый взгляд толстый лед из-за дождей и оттепелей становится рыхлым и не способен выдержать не только вес взрослого, но и ребенка.



