В Гомеле студент на авто без техосмотра предложил гаишникам взятку. Конец немного предсказуем

  • 19 февраля 2018, 17:41
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В Гомеле на Хатаевича гаишники остановили машину и, как оказалось, не ошиблись: автомобиль не прошел технический осмотр.

За рулем авто был студент, который не терял надежды решить конфликт миром. В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что парень недвусмысленно намекнул, , что готов «поделиться» определённой суммой денег без составления протокола. «Намёк» поняли, предупредили об ответственности, но расстроенный студент все равно оставил «вознаграждение».

Парень задержан. Теперь ему грозит не только штраф, но и уголовное дело.


gomel.today
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Места: Гомель (21593)

Метки: Криминал (9393), Авто (4980)

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