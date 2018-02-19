В Гомеле студент на авто без техосмотра предложил гаишникам взятку. Конец немного предсказуем

В Гомеле на Хатаевича гаишники остановили машину и, как оказалось, не ошиблись: автомобиль не прошел технический осмотр.

За рулем авто был студент, который не терял надежды решить конфликт миром. В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что парень недвусмысленно намекнул, , что готов «поделиться» определённой суммой денег без составления протокола. «Намёк» поняли, предупредили об ответственности, но расстроенный студент все равно оставил «вознаграждение».

Парень задержан. Теперь ему грозит не только штраф, но и уголовное дело.