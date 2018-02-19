Битва за жалобную книгу. Гомельчанин хотел пожаловаться на хамоватых строителей, однако попытка переросла в настоящий скандал — видео

История, произошедшая в Гомеле, могла бы не стоить и выеденного яйца, однако непонятно «принципиальная позиция» строительной организации, куда житель Гомеля пришел на прием, превратила ее в настоящую битву.

Предыстория конфликта была достаточно банальной. Гомельский блогер Артем Шапоров обратил внимание рабочих-строителей, выполняющих в его доме работы по капремонту, что они зачатую действуют не по инструкции, и, кроме того, оставляют после себя строительный мусор, чего делать не должны.

В ответ, как видно из видеоролика, на него обрушился поток мата вперемешку с угрожающими фразами.

Как законопослушный гражданин, Артем попытался избежать конфликта и отправился в организацию-подрядчик, пытаясь попасть на прием к руководству. Однако там все оказалось даже хуже, чем во дворе... Причем, выполнять закон руководителей строительной фирмы не смогли даже прибывшие сотрудники милиции.

В общем, о том, каково это — искать управу на распоясавшихся строителей, смотрите в оригинале.

Осторожно!!! На видео присутствует ненормативная лексика.