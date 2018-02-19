Итоги местных выборов на Гомельщине: кто занял кресла депутатов облсовета

В Гомельской областной избирательной комиссии озвучили предварительные результаты выборов в депутаты местных советов 28-го созыва.

Как сообщили TUT.BY в областной избирательной комиссии, всего на 1022 избирательных участках области выбрано 3583 депутата. Из них 2757 — в сельские и поселковые, 726 — в районные, 40 — в городской Совет.

В облсовет прошли 60 депутатов. Среди них — руководители крупнейших предприятий и организаций области, к примеру, генеральный директор БМЗ Анатолий Савенок, генеральный директор РУП «Гомельавтодор» Игорь Матвецов, генеральный директор «Гомельэнерго» Сергей Бобович, заместитель прокурора Гомельской области Владимир Тарасенко, два главных редактора районных газет — «Калінкавіцкіх навін» Иван Гарист и «Новага дня» Галина Мельникова.

В одном из округов Ельского района — Советском — голосование не проходило, поскольку кандидатура потенциального депутата была снята с голосования еще до выборов. Здесь будут назначены повторные выборы.

По данным избирательной комиссии, явка избирателей на выборах депутатов местных советов 28-го созыва на Гомельщине составила 80,8%. За ходом выборов в регионе следили 6533 наблюдателя.