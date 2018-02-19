Украинские дипломаты от имени Порошенко передали матери Михаила Жизневского современную инвалидную коляску

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим 17 февраля побывал с сотрудниками посольства в Гомеле, чтобы передать от имени украинского президента Петра Порошенко инвалидную коляску Нине Жизневской, матери героя Небесной сотни Михаила Жизневского.

«Если бы вы знали, Нина Васильевна, забота о вас и вашей семье находится на личном контроле президента Украины. Он, узнав, что вы нуждаетесь в такой коляске, распорядился приобрести ее и передать вам. Для нас ваш сын — это дело Украины. Мы ценим своих героев», — цитирует украинского посла Радио «Свабода».





Коляска изготовлена в Польше, прочная и, что важно, легкая, всего 15 килограммов.

«Нормально, как раз как для меня. Аж не верится. Осенью, когда Игорь Юрьевич приезжал навестить могилу Михаила, я сказала одному из сотрудников посольства, что мне чрезвычайно трудно ходить. Не забыли, большое спасибо. Спасибо и украинскому президенту — он держит свое слово», — рада подарку Нина Васильевна.

Посол Игорь Кизим сообщил, что для супругов Жизневских сейчас подбирают санаторий в Украине, чтобы весной они могли подкрепить здоровье.



