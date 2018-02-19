Гомельский поезд из Жлобина задержался на час из-за смерти пассажира

Утренний поезд по маршруту Жлобин — Гомель был задержан на час, сообщили TUT.BY читатели. По предварительным данным, умер один из пассажиров.

Инцидент произошел в поезде № 6452, который отправляется из Жлобина в 5 утра. На станции Буда-Кошелевская остановка продлилась больше часа.

«Сначала объявили, что поезд не идет по техническим причинам. Потом сообщили, что умер человек. Решали, поедет поезд дальше или пустят новый состав», — рассказал TUT.BY один из пассажиров поезда.

В итоге транспортники дождались, пока на место приедет милиция и скорая. После чего поезд продолжил путь.

Подробности произошедшего в УВД Гомельского облисполкома уточнить не удалось.