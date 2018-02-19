«Выбираю по фото — кто улыбается или с красным носом». Как голосуют в деревне под Гомелем

«У нас всё спокойно. Досрочно проголосовали примерно 30% избирателей», — вводит в курс дела председатель Прибытковского сельского исполкома Галина Чумакова. Действительно — спокойно. В обеденное время на участок в Прибытках в Гомельском районе избиратели заходят редко.

В комиссии говорят, что основная масса проголосовала досрочно и утром, после богослужения в церкви, которая как раз напротив избирательного участка. Сегодня у православных начало поста, Прощённое воскресенье. Избиратели простили кандидатов, которые не баловали их вниманием, и проголосовали. Хоть за кого-то.





Кстати, в Прибытках на участке для голосования избирателям вручали сувенир — календарик с памяткой от МЧС о безопасности в быту и с православной иконой «Неопалимая купина». Дизайнеры календаря вмонтировали икону в логотип МЧС.





Выборы в сельский совет здесь безальтернативные. Но местные охотно голосуют и за одного кандидата — нынешнюю главу сельсовета.

«За кого голосуем? За нашу Галину? За неё буду!» — ставят галочки в бюллетенях при голосовании на дому пенсионеры, которые не могут в силу возраста и болезней дойти до участка.

С районным депутатом тоже просто — один кандидат, заместитель директора по идеологии агрокомбината «Южный» Ольга Чеброва.

С кандидатами в областной совет у избирателей выходит заминка — их четверо: директор лесхоза Игорь Дегтярик (1976 года рождения), инженер частного предприятия Борислав Пригаров (1992), пенсионер, партиец «Справедливого мира» Владимир Секерко (1948) и инженер, член ЛДП Руслан Тороп (1983).

Выбирают часто наугад. «Ай, поставлю галочку за первого, пусть первый идет», — говорит одна пенсионерка. «А кого тут выбирать из них, я никого не знаю... Инженер, лесник, пенсионер, еще один инженер... Наверное, все равно за кого ставить», — рассуждает один из жителей деревни.





«Наши люди более-менее знают Дегтярика — он работает в нашем лесничестве. Остальных — хуже. Активно вел свою кампанию Пригаров. Он живет в соседней Кореневке. Он и в Зябровской, и в Климовской школе проводил встречи с избирателями. Но народ шел неактивно. Люди не только местными выборами не очень интересуются, они вообще пассивны, честно говоря. Их на любое собрание созвать очень трудно, если не заявить тему, к примеру, об изъятии земельных участков или сносе гаражей», — делится председатель сельисполкома.

Она говорит, что основная проблема людей — это дороги. С этим и идут люди к депутатам.

«Они обращаются с насущными вопросами. Ничего такого сверхъестественного наши жители и не просят, и не ждут. Есть инициативные депутаты сельского совета, как у нас в Дуяновке, Светлана Марова. Когда пожар был у человека, она инициировала сбор средств на помощь ему, пробила ремонт дороги, работала и с проблемой освещения, покрасила сама придорожный крест. Сядет на велосипед, объедет деревню, все проблемы узнает», — отметила Галина Чумакова.

На избирательном участке после голосования люди открыто признаются, что делали выбор в пользу депутата сельского совета — местного председателя. О выборе областного депутата предпочитают молчать.

«Это моя тайна. Я смотрел по возрасту. За молодого не голосовал, за пенсионера тоже, я средний возраст выбираю», — объяснил мужчина средних лет.

Его односельчанин рассказал, что не видел в живую никого из кандидатов, только брошюру изучал.

«Заранее читал о них, в брошюре, и пришел подготовленный. А за кого — это мой вопрос, моя тайна. Зачем разглашать, за кого голосовал, всё потом станет известно», — добавил сельчанин.

Татьяна и Александр Чумаковы передвигаются с трудом, поэтому комиссия пришла к ним с урной на дом.

«Так, это за наших, понятно... А с области за кого голосовать?» — спрашивает у комиссии пенсионерка. «Ставьте, за кого посчитаете нужным», — предлагают ей.





Александр Галезник встречает комиссию сурово, спрашивает — когда уже при чистке дороги почистят и «карманы» возле дворов?

«Так, если не сделаете „карманов“, то я в магазин не могу выйти, то голосую последний раз, и больше ко мне не приходите», — дает напутствие будущим депутатам пенсионер.

Он жалуется, что на бюллетенях нет фотографий кандидатов. «Ну и как мне выбирать? Мне фотографии надо. Я выбирал бы тех, кто улыбается, или у кого красный нос — значит, хороший человек. Ладно, пусть будет первый, кто там в списке», — выбирает Александр Галезник.

















Зашла комиссия и к Валентине Будниковой, у нее проблемы со здоровьем. Дети пенсионерки уже проголосовали — в городе. Сейчас следят, чтобы и мать поучаствовала в выборах.

«Ну вот. Гражданский долг исполнила — может спать спокойно», — провожает комиссию сын пенсионерки.



