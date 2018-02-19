Фотофакт: как прошли кастинги конкурса «Мистер Гомель-2018»

Два дня в Городском центре культуры проходили кастинги для участия в конкурсе «Мистер Гомель-2018». Около 50 человек пытались убедить жюри, что именно они достойны бороться за титул победителя.









Электромонтёр, испытатель станков, кровельщик, станочник, повар, врач, спасатель, инженер, студент, «бездельник» — все поспешили на конкурс за новыми впечатлениями и знакомствами. Среди претендентов на титул были даже учитель года и студенты из Туркменистана и Великобритании. Любят читать, петь, писать стихи, спорить, спать, красиво одеваться. Играют в волейбол, футбол, бильярд, покер, пейнтбол. Увлекаются наукой, боксом, дайвингом, рыбалкой, авто-механикой, киберспортом и ораторским искусством. Самому младшему участнику вот-вот исполнится 18 лет, самому старшему — 31 год.









Заполнив анкеты, потенциальные «мистеры» охотно проходили собеседование, рассказывали жюри о своих увлечениях, участии в благотворительных мероприятиях, отвечали на каверзные вопросы, объясняли, что их сподвигло заглянуть на кастинг и дефилировали.

















Уроженец Туркменистана, врач Нурнепес Атдаев прошёл в полуфинал. Он уверен, что участие в конкурсе добавит новые краски в его жизнь. И пообещал жюри на сцене станцевать лезгинку. На вопрос, какими качествами должен обладать мужчина ответил — целеустремленностью, умом, трудолюбием и надёжностью.

С 23 участниками Студия Сергея Нагорного 21 февраля в 18.00 проведёт полуфинал в караоке-клубе «Arena Hall». Там назовут имена тех, кто будет бороться за титул «Мистер Гомель-2018». Одного участника выберут зрители. Финальное шоу состоится 22 апреля в ГЦК.







































































































































