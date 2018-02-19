ЦИК: В Гомельской области явка на выборах составила 80,76%

  • 19 февраля 2018, 10:03
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Явка на местных выборах составила 77,05%, сообщает ЦИК.

В Минске явка составила 61,41%, в Минской области — 77,97%.

В Витебской области — 84,49%, в Могилевской области — 82,26%, в Гомельской — 80,76%, в Гродненской — 79,81%, в Брестской — 79,16%.

Напомним, что досрочно проголосовали 35%.


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