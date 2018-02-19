Опять мороз, опять метель. Погода в Гомеле на неделю

На носу последняя декада февраля, но зима отступать не собирается. В последние дни столбик термометра начнет стремительно опускаться и к субботе, по мнению синоптиков, достигнет −16°С.

Вечером в понедельник возможен небольшой снег, однако потом на несколько дней об осадках можно забыть. Но только до пятницы: 23 февраля метеорологи прогнозируют метель.

Уже с сегодняшней ночи столбик термометра неспеша поползет вниз. Ночью и утром на текущей неделе будет морозно — до −10°С, но днем потеплеет — ожидается не ниже −5°С.

Но в последние зимние выходные жарко точно не будет. Синоптики предупреждают о морозах до −16°С и метели.