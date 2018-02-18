Фотофакт: в Гомеле отпраздновали Масленицу

2133 Разбившийся в Иране самолет попал в пыльную бурю и врезался в гору — видео Самолет, который потерпел крушение в провинции Исхафан, попал в пыльную бурю.

962 «Ни один солдат не пришел и не пожаловался на дедовщину». СК рассказал о трагедии в Печах Руководитель следственной группы по громкому делу о трагедии в Печах рассказал TUT.BY: почему было принято решение продлить сроки расследования, почему ни один солдат не позво...

826 ЦИК: Явка на выборах в Гомельской области к 10:00 составила 40,51% На 10:00 явка избирателей на местных выборах составила 38,08% (2 635 883 человека), сообщает Центризбирком....

2053 «Его мозг работает так, как нам и не снилось». Саша из Мозыря поет на 6 языках, хотя много лет не разговаривал вообще У Саши аутизм и органическое поражение мозга. До 9 лет он не разговаривал. Не смотрел в глаза. Не терпел шум. Не выносил смены обстановки. Теперь ему ...

1851 В Иране разбился самолет с 60 пассажирами В Иране потерпел крушение самолет ATR 72, на борту которого, по предварительным данным, были 60 пассажиров и шесть членов экипажа....