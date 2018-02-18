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Фотофакт: в Гомеле отпраздновали Масленицу

  • 18 февраля 2018, 15:45
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Проводы зимы в воскресенье прошли во всех районах областного центра: на уличных праздниках люди ели блины, лазали по столбам, дрались подушками. Как это было — в небольшом фоторепортаже.













Иван Яриванович, TUT.BY
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