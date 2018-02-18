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ЦИК: Явка на выборах в Гомельской области к 10:00 составила 40,51%

  • 18 февраля 2018, 12:07
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На 10:00 явка избирателей на местных выборах составила 38,08% (2 635 883 человека), сообщает Центризбирком.

С учетом досрочного голосования в Брестской области проголосовало 33,8% (досрочно — 31,84%) избирателей, в Витебской — 40,35% (34,96%), Гомельской — 40,51% (36,48%), Гродненской — 37,55% (34,55%), Минской — 37,64% (34,61%), Могилевской — 39,86% (36,36%), в Минске — 37,52% (35,69%).

Явка досрочного голосования составила 34,95% избирателей.

Избирательные участки будут работать до 20:00, напоминает БелаПАН.


naviny.by
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