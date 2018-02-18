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Сколько получают гомельские чиновники

  • 18 февраля 2018, 10:47
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На выборах в местные Советы депутатов примерно в трети округов за депутатский мандат борются действующие представители власти. «Деловой Гомель» проанализировал сведения о кандидатах в депутаты Гомельского областного, городского и районного Советов депутатов и составил по этим данным рейтинг чиновников по уровню доходов. 

В рейтинг вошли те руководители, чей среднемесячный доход превысил 2000 рублей.


Больше всех в 2016 году заработал начальник Гомельского областного управления МЧС Анатолий Долголевец. Среднемесячный доход главного МЧС-овца области составил около 5500 рублей.

Более 4000 рублей в месяц зарабатывал управляющий делами Гомельского райисполкома Александр Ткачев, что обеспечило ему вторую позицию в рейтинге.

На третьем месте находится председатель, Мозырского районного Совета депутатов Сергей Гвоздь, среднемесячный доход которого составил более 2500 рублей.

Примерно столько же заработали управляющий делами Гомельского облисполкома Елена Кличковская и директор Гомельского областного территориального фонда государственного имущества Екатерина Зенкевич.


Деловой Гомель
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