В Гомеле продают самую крохотную квартиру в Беларуси. Как выглядит быт в миниатюре за $5,5 тыс.

Площадь всей квартиры сопоставима с коридором в новостройке — всего 13 квадратных метров. Продавец называет жилье «маленькой студией» и уверяет, что там есть все необходимое для жизни. «И фото реальные», — говорится в объявлении.

Мини-квартирка находится на улице Федюнинского (в районе Гомельского аэропорта). Продавец объяснил, что дом — бывшая гостиница, которую переделали под жилье. Летом закончатся все ремонты, и можно будет жить. В 2017 году в здании прошел капремонт.





В квартире тоже сделан ремонт: окна заменены на стеклопакеты, на полу — ламинат.





Продавец пишет, что на территории возле дома оборудована зона для отдыха и барбекю. Жилье продают за 5,5 тысячи долларов, по 423 за «квадрат». Готов отдать в рассрочку на год, первоначальный взнос — 3000 рублей.





Полноценные однокомнатные квартиры в Гомеле предлагают от 12,5 тысячи долларов в эквиваленте. Понятно, что за такие деньги жилье будет не в центре и не в новостройке. С такой суммой можно рассчитывать на «однушку» на улице В. Абеля, 15а (Железнодорожный район). Дом двухэтажный, 1960 года постройки. Площадь квартиры — 31 квадратный метр. Санузел совмещенный. Квартира расположена на первом этаже, балкона нет.











