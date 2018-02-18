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Гомельчанин устроил в платяном шкафу мини-теплицу по выращиванию конопли

  • 18 февраля 2018, 10:15
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Сотрудники подразделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми получили информацию о том, что 50-летний нигде не работающий горожанин, приторговывает наркотиками. Вечером они пришли к нему на квартиру.

Первое, что бросилось в глаза — это платяной шкаф в черном полиэтилене. Упаковку развернули, открыли шкаф и обнаружили там мини-теплицу по выращиванию конопли, разумеется, с самим вредоносным растением. Для него «агроном» создал там все условия, лелеял, ухаживал и ускорял «урожай».



— Обнаружено 4 куста марихуаны в горшках, 3 пакета с высушенной травой и специальные приспособления для выращивания наркопродукта: аэратор, лампы, датчики температуры,  рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Гомельчанина задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконные действия с наркотическим веществом. Выясняются все обстоятельства дела.


Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
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