Гомельчанин устроил в платяном шкафу мини-теплицу по выращиванию конопли

Сотрудники подразделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми получили информацию о том, что 50-летний нигде не работающий горожанин, приторговывает наркотиками. Вечером они пришли к нему на квартиру.

Первое, что бросилось в глаза — это платяной шкаф в черном полиэтилене. Упаковку развернули, открыли шкаф и обнаружили там мини-теплицу по выращиванию конопли, разумеется, с самим вредоносным растением. Для него «агроном» создал там все условия, лелеял, ухаживал и ускорял «урожай».









— Обнаружено 4 куста марихуаны в горшках, 3 пакета с высушенной травой и специальные приспособления для выращивания наркопродукта: аэратор, лампы, датчики температуры, — рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Гомельчанина задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконные действия с наркотическим веществом. Выясняются все обстоятельства дела.