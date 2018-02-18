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В Гомеле ОМОН задержал горожанина с особо опасным психотропом

  • 18 февраля 2018, 10:06
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Безработный горожанин попал в поле зрения правоохранителей за манипуляции с наркотиками. Ранее он также был судим за незаконный оборот наркотических средств. Сотрудники ОМОН задержали его с 1 г особо опасного психотропа альфа-PVP.

— По факту произошедшего в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного Кодекса Беларуси — незаконный оборот наркотических средств, — сообщают в МВД Беларуси.

Ведутся следственные действия по выяснению приобретения наркотика и других факторов, связанных с делом.

Психотроп альфа-PVP — достаточно мощный синтетический наркотик с серьезными последствиями. Производится в лабораториях Китая, Индии и Пакистана. Зафиксировано немало случаев крайнего насилия и неадекватного публичного поведения лиц, находящихся под этим зельем.


Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
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