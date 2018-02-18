«Чтобы не забыть дату свадьбы!» Почему гомельчане решили расписаться 14 февраля

В День всех влюблённых, несмотря на будний день, в Советском загсе Гомеля расписались 15 пар. В честь праздника их зарегистрировали в торжественном зале в окружении детей-ангелов, которые прочли молодожёнам трогательные стихи и подарили милые сувениры. Журналисты городского журнала «Белка» пообщались с некоторыми парами и узнали, какое значение для них имеет бракосочетание именно 14 февраля.

Мария и Владислав Малец познакомились в стенах торгово-экономического университета потребкооперации 1 сентября. Расписаться магистранты решили в День всех влюблённых, а пышную свадьбу с родственниками и тамадой запланировали на лето.

— Сегодня особенный день, праздник только для двоих, поэтому мы его решили провести в загсе, — объясняют свой выбор новоиспечённые супруги, которым ради росписи пришлось отпроситься у своих научных руководителей.













Следующими в зал торжественной регистрации вошли Болотяновы. Наталья — студентка медколледжа, Дмитрий — слесарь механосборочных работ на «Гомсельмаше». Познакомились в социальных сетях. Потом были долгие прогулки по центру города. Вскоре пришло понимание — пора в загс. К свадьбе готовились около двух месяцев.

— Считаю свадьбу главным событием в нашей жизни, поэтому и решили узаконить отношения 14 февраля. Красивая дата, пусть будет красивой наша жизнь, — сказала Наталья.









Сергей и Анастасия Данченко с улыбкой вспоминают день своего знакомства. Классическая история: прогуливались по набережной центрального парка, завязался разговор, обменялись телефонами...

— Это любовь с первого взгляда, — улыбается Анастасия.

— Тогда чего тянули? — шутит в ответ Сергей.

Оказывается, влюблённые долго не могли определиться, когда лучше оформить свои отношения. На вопрос о том, почему сегодня — оба в ответ засмеялись: «Чтобы не забыть дату свадьбы!».









Всего же 14 февраля в Гомеле свои отношения узаконили 38 влюблённых пар. Во всех загсах молодожёнам вручали открытки, шарики и сердечки с пожеланиями крепкой семьи и вечной любви.







