Видео: историк рассказал о Гомеле в годы казацкого лихолетья середины XVII века

Война всегда трагедия, а когда боевые действия происходят среди жителей одного государства, её масштабы вырастают во много раз. История Беларуси, особенно середины XVII века, в этом плане является наиболее ярким и красочным примером.

Из-за накопившихся социальных, экономических, этнических, конфессиональных и политических противоречий среди жителей Великого княжества Литовского разгорелась нешуточная борьба. Её результатом стала кровопролитная война, начавшаяся в 1648 г. с восстания Богдана Хмельницого, а закончившаяся лишь в 1667 г. заключением Андрусовского мира между Речью Посполитой и Русским царством.

Как складывалась в этих войнах судьба Гомеля — пограничного города ВКЛ? Какие осады и трагические события пришлось пережить его жителям? К чему привела поддержка горожанами казаков и почему в итоге город остался в составе Речи Посполитой?

На эти и другие вопросы отвечает отвечает историк Станислав Черепко.