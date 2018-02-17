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Видео: историк рассказал о Гомеле в годы казацкого лихолетья середины XVII века

  • 17 февраля 2018, 14:56
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Война всегда трагедия, а когда боевые действия происходят среди жителей одного государства, её масштабы вырастают во много раз. История Беларуси, особенно середины XVII века, в этом плане является наиболее ярким и красочным примером.

Из-за накопившихся социальных, экономических, этнических, конфессиональных и политических противоречий среди жителей Великого княжества Литовского разгорелась нешуточная борьба. Её результатом стала кровопролитная война, начавшаяся в 1648 г. с восстания Богдана Хмельницого, а закончившаяся лишь в 1667 г. заключением Андрусовского мира между Речью Посполитой и Русским царством.

Как складывалась в этих войнах судьба Гомеля — пограничного города ВКЛ? Какие осады и трагические события пришлось пережить его жителям? К чему привела поддержка горожанами казаков и почему в итоге город остался в составе Речи Посполитой?

На эти и другие вопросы отвечает отвечает историк Станислав Черепко.


gomel.today
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