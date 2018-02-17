«Мне было плохо от ее слов»: гомельчанин зарубил подругу, когда та с ним рассталась и разослал ее близким сообщение об убийстве

Зарубил любовь на корню.

Телефонный звонок раздался незадолго до конца рабочего дня. Взглянув на определившееся имя, Ирина поморщилась: ухажер дочери, с которым та недавно порвала отношения, ей был не слишком интересен.

— Я Настю убил! — раздалось из трубки.

— И как? — решила подыграть Ирина, сочтя сообщение дурной шуткой отвергнутого кавалера.

— Топором зарубил, — оставался серьезным собеседник.

— Где она? — забеспокоилась мать.

Парень назвал ей адрес, по которому проживал.

Ирина принялась названивать дочери, но та не отвечала. Тогда, поддавшись панике, женщина позвонила мужу, а сама бросилась на улицу Малайчука. По пути набрала 102, 103...

— Мы уже знаем. Туда выехали, — ответили ей, окончательно дав понять, что Александр Шештакаускас вовсе не шутил.

У нее появился другой

Молодые гомельчане Настя и Александр были знакомы со школы и сошлись на почве увлечения фотографией и велосипедными прогулками. Они встречались несколько лет, однако все это время в отношениях присутствовало нечто, не позволявшее им перейти на более серьезный уровень. Настя так и не сочла нужным познакомить своего парня с родителями — только изредка, в случае необходимости, они общались по телефону. Ссор и серьезных конфликтов у пары не было, хотя Настю злило, что Александр слишком часто ей звонит, при этом выспрашивая, с кем она и чем занимается. Сам он в 24 года был не слишком обременен заботами — окончив девять классов, нигде не учился и не работал, так что вряд ли мог считаться завидным женихом.

Все еще надеясь, что это обычная размолвка, Александр звонил Насте с просьбами о примирении. Но девушка больше не хотела с ним встречаться. Его угрозы покончить с собой привели лишь к очередной беседе с новым кавалером, который вновь попросил отстать от Насти и вести себя по-мужски.

Окончательное объяснение

В квартире Александра оставались кое-какие вещи Насти — рюкзак, мяч, кроссовки, и Шештакаускас попросил ее зайти за ними. Настя сочла эту просьбу вполне естественной и решила забежать перед свиданием буквально на 15 минут. Однако встреча затянулась. Тщетно новый возлюбленный ждал ее у кинотеатра. Девушка так и не появилась, зато от Александра пришло сообщение, что ее больше нет...

Разговор оказался трудным и для Александра неутешительным. В его комнате молодые люди пили чай, беседовали, и Александр все пытался отговорить девушку от разрыва отношений. Та сочувствовала и даже плакала, но оставалась непреклонной. Наконец, сложив вещи в рюкзак, она двинулась к выходу. Парень пытался ее удержать, и тогда, по версии Александра, Настя заявила, что другой мужчина, с которым у нее уже сложились интимные отношения, устраивает ее гораздо больше. Этого парень стерпеть не смог.

— Я оттолкнул ее обеими руками, схватил топор, который не то стоял возле компьютерного стола, не то лежал на шкафу, и стал бить. Куда — я не видел, потому что закрыл глаза, — расскажет он позже. — Мне было плохо от ее слов...

Настя пыталась закрыться руками, обещала, что останется с ним, но это Александра уже не интересовало.

Очнулся он от женского крика: это из другой комнаты прибежала на шум мать. Отшвырнув топор, Александр выскочил из квартиры. Спустя несколько минут он вернулся, чтобы оставить ключи: парень решил покончить с собой. Однако сделать это оказалось не так уж просто. Направляясь в сторону моста, Александр подобрал осколки бутылочного стекла, чтобы перерезать вены. По пути зашел в заброшенный дом, откуда позвонил матери Насти, а затем через социальную сеть разослал сообщение об убийстве друзьям и знакомым. Там его и задержали сотрудники милиции.

Девушка скончалась на месте от множественных рубленых ран головы с повреждением костей черепа, лицевого скелета, оболочек и вещества головного мозга. В общей сложности Александр нанес бывшей возлюбленной не менее 31 удара, большинство из которых пришлись в голову. Он действительно пытался повредить себе вены, однако несколько десятков царапин на левом предплечье серьезного урона его здоровью не нанесли.

За убийство, совершенное с особой жестокостью, Гомельский областной суд приговорил Александра Шештакаускаса к 20 годам лишения свободы. Когда в жизни девушки появился другой парень, Настя не решилась прямо сказать об этом Александру. За нее это сделали другие — знакомые говорили Шештакаускасу, что видели его барышню в ином обществе. Он не хотел верить, видимо, опасаясь потерять подругу. Истина открылась, когда Александр сам столкнулся с парочкой недалеко от Настиного дома. Вспыхнула ссора, в которой девушка участвовать не стала: она ушла, предоставив парням самим разбираться между собой. Новый кавалер посоветовал Александру оставить в покое теперь уже его девушку.