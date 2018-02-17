Скандальная бургерная «Джон Федор» открылась — пока без логотипа Артемия Лебедева

В Гомеле 5 февраля открылся фуд-трак «Джон Федор» — бургерная, для которой студия Артемия Лебедева разработала скандальный логотип «на стыке американской культуры и славянской души». Правда, пока творение российского дизайнера используется лишь на официальном сайте johnfedor.by. The Village Беларусь побеседовал с директором заведения и узнал, когда же логотип появится в реальности.
Чем известен «Джон Федор»?
Точка «Джон Федор» принадлежит организации «Славянский хлеб», которая также открыла в Гомеле ресторан быстрого питания «Бургер Лофт». The Village Беларусь писал о том, что соучередитель фирмы Кирилл Помалейко планировал запустить сеть фуд-траков и заказал в студии Артемия Лебедева логотип. Он воспользовался услугой экспресс-дизайн, когда за 1 700 долларов можно «получить стиль». Правда, при одном условии — готовый дизайн не обсуждается.
Кирилл оплатил заказ 11 сентября, а 31 октября пришла готовая работа. «Когда я открыл письмо с ссылкой на работу, я понял, что в одном проекте реализовались все мои самые страшные ожидания. Я ожидал, что может быть плохо, но не ожидал, что настолько. Бывает, результат плохой, и ты расстраиваешься. У меня просто была истерика. Я смеялся и думал, что это все розыгрыш и сейчас придет другое письмо с "нормальным" логотипом. Но другое письмо не пришло», — вспоминает бизнесмен. С тем, что логотип ужасен, согласились и его знакомые, и другие бизнесмены.
Кирилл написал отзыв на сайте Лебедева, а также попросил разрешения использовать промежуточный логотип. Однако просьбу отклонили.
Позже Артемий Лебедев в интервью Юрию Дудю заявил, что гордится этой работой, но «ребята купили логотип и ссут его использовать, потому что он слишком прогрессивный для Гомеля».
Как поступили с логотипом?
По мнению Кирилла Помалейко, Артемий Лебедев назвал этот логотип успехом, так как не хочет признавать свою неудачу. Бизнесмен заверил, что в Беларуси достаточно талантливых дизайнеров, которые справятся с задачей гораздо лучше. Так, гомельская студия Brains for sales предложила свои варианты для «идеального хипстерского места в стиле лофт».
Чтобы решить, использовать творение Лебедева или нет, владельцы кафе «Бургер Лофт» повесили на своем здании баннер со злосчастным логотипом, за который нужно было проголосовать «за» или «против», и положили на столах листовки с тем же вопросом. В итоге более 80 % проголосовало против.
Но руководитель ООО «Славянский хлеб» все равно решил брендировать павильон «Джон Федор» желто-зеленым рисунком и использовать его при оформлении сайта johnfedor.by. В конце концов, рисунок приобрел широкую известность.
«Как только потеплеет, наклеим логотип»
Сергей Соловьев, директор ООО «Славянский хлеб»:
Павильон «Джон Федор» на Центральном рынке работает с 5 февраля. Мы продаем там пользующуюся успехом у населения шаурму, бургеры, картошку, наггетсы и хот-доги.
Пока на нем не наклеен логотип Лебедева — мы использовали его лишь в рекламках, а также на баннере, который повесили на здании «Бургер Лофт»: тогда мы предложили прохожим проголосовать «за» или «против». Но мы обязательно, как только потеплеет, наклеим этот логотип на сам павильон. Хотя он заметен и без логотипа — у него совершенно бесподобный космический дизайн.
Да, я видел, что «Пицца Лисицца» использовала наш логотип. Придется ребятам год кормить нас пиццей (смеется).
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