В лобовой аварии на трассе Минск — Гомель погиб годовалый ребенок

Годовалый ребенок погиб в аварии, которая произошла вечером 16 февраля на трассе М5 Минск — Гомель в Пуховичском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По словам очевидцев, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. «Страшная авария на М5 около Марьиной Горки, в одном из автомобилей ехали 6 человек: трое взрослых и трое детей. Один ребенок, которому около года, к сожалению, погиб», — сообщила читательница.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.