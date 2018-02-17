Тривижн 05/02 - 18/02:
ИПМ 12/02 - 18/02:

В лобовой аварии на трассе Минск — Гомель погиб годовалый ребенок

  • 17 февраля 2018, 09:49
  • 3609
  • 1



Годовалый ребенок погиб в аварии, которая произошла вечером 16 февраля на трассе М5 Минск — Гомель в Пуховичском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По словам очевидцев, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. «Страшная авария на М5 около Марьиной Горки, в одном из автомобилей ехали 6 человек: трое взрослых и трое детей. Один ребенок, которому около года, к сожалению, погиб», — сообщила читательница.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.


TUT.BY
Окнаград 12/02 - 18/02:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Минск (5585), Пуховичи (11), Гомель (21575)

Метки: Авто (4977), Происшествия (11701)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 16/02 (22:00) - 18/02:

Самое читаемое